В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры, необходимо максимально экономить электроэнергию – Кличко

По его словам, сейчас идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы.

"В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды", – заявил мэр.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой максимально экономить электроэнергию, в частности не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и так далее.

Кроме того, мэр Киева призвал жителей столицы, у которых наблюдается пониженное давление в водопроводной сети, максимально экономно тратить воду.

"В домах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделать запас", – отметил он.