В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры, необходимо максимально экономить электроэнергию – Кличко

По его словам, сейчас идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы.
"В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды", – заявил мэр.
Кличко обратился к киевлянам с просьбой максимально экономить электроэнергию, в частности не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и так далее.
Кроме того, мэр Киева призвал жителей столицы, у которых наблюдается пониженное давление в водопроводной сети, максимально экономно тратить воду.
"В домах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделать запас", – отметил он.
Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Виталий Кличко заявил, что поврежден объект критической инфраструктуры.
Также 18 октября зафиксированы два попадания в объект энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире. Кроме того, россияне обстреляли Харьков и Кривой Рог.