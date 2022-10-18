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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры, необходимо максимально экономить электроэнергию – Кличко

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Кличко призвал киевлян не включать мощные электроприборы
Кличко призвал киевлян не включать мощные электроприборы
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В результате ракетных обстрелов 18 октября российскими оккупантами повреждены два объекта критической инфраструктуры Киева. Об этом заявил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы.

"В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды",  заявил мэр.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой максимально экономить электроэнергию, в частности не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и так далее.

Кроме того, мэр Киева призвал жителей столицы, у которых наблюдается пониженное давление в водопроводной сети, максимально экономно тратить воду.

"В домах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделать запас", – отметил он.

Контекст:

Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Виталий Кличко заявил, что поврежден объект критической инфраструктуры.

Также 18 октября зафиксированы два попадания в объект энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире. Кроме того, россияне обстреляли Харьков и Кривой Рог.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, война, авария, водоснабжение, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракета, мэр
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