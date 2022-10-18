Россияне обстреляли объект энергообеспечения в Житомире

"Работает ГСЧС", – добавил он.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о последствиях обстрела. По его словам, наблюдаются проблемы со связью.
"Сейчас в городе нет света и воды. Больницы – на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!" – написал он.
Информацию о пострадавших и повреждениях мэр пообещал предоставить позже.
Утром 18 октября зафиксировано два попадания в объект энергетической инфраструктуры в Днепре. Также россияне обстреляли Харьков и Кривой Рог.
Кроме того, Николаев ночью обстреляли ракетами С-300, минимум один человек погиб.