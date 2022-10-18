Россияне обстреляли объект энергообеспечения в Житомире

"Работает ГСЧС", – добавил он.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о последствиях обстрела. По его словам, наблюдаются проблемы со связью.

"Сейчас в городе нет света и воды. Больницы – на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности!" – написал он.

Информацию о пострадавших и повреждениях мэр пообещал предоставить позже.