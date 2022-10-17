Уменьшение потребления позволяет снизить количество отключений и помогает быстрее восстанавливать электросети – ДТЭК

Снижение потребления в пиковые часы позволит меньше разгружать и меньше держать людей без света, отметили в компании Фото: depositphotos.com

"Снижение потребления в пиковые часы позволит просто меньше разгружать и меньше держать людей без света. Отключения могут быть, если будут последующие повреждения сети или других элементов энергосистемы. Мы можем снизить их, если мы будем меньше потреблять", – сказал он.

Сахарук отметил, что в результате обстрелов россиян украинская энергосистема была разбита на отдельные узлы, из-за чего стало сложно поставлять электроэнергию по стране.