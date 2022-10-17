Уменьшение потребления позволяет снизить количество отключений и помогает быстрее восстанавливать электросети – ДТЭК

"Снижение потребления в пиковые часы позволит просто меньше разгружать и меньше держать людей без света. Отключения могут быть, если будут последующие повреждения сети или других элементов энергосистемы. Мы можем снизить их, если мы будем меньше потреблять", – сказал он.
Сахарук отметил, что в результате обстрелов россиян украинская энергосистема была разбита на отдельные узлы, из-за чего стало сложно поставлять электроэнергию по стране.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что утром 17 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. По его словам, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов.