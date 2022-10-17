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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 90 тыс. семей

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Информация о потенциальных отключениях будет размещена на сайтах облэнерго
Информация о потенциальных отключениях будет размещена на сайтах облэнерго
Фото: depositphoto.com

За неделю, с 10-го по 16 октября, энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 90 тыс. семей в 159 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Из-за разрушения электросетей в Донецкой области энергоснабжение восстановили для более чем 46 тыс. жителей области в 57 населенных пунктах. Отмечается, что тяжелые повреждения получила также энергетическая инфраструктура Днепропетровской области.

"Всего за неделю энергетики восстановили электроснабжение для почти 44 тыс. семей в 102 населенных пунктах Днепропетровской области. Энергетики оперативно приступают к ремонтам и делают все необходимое, чтобы восстановить электроснабжение, как только получают разрешения на проведение работ от ГСЧС и ВСУ", – сообщили в компании.

Из-за российских террористических атак по объектам энергетической инфраструктуры по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в некоторых регионах страны могут внедряться стабилизационные отключения электроэнергии для того, чтобы избежать масштабных аварий. Они могут продолжаться, пока госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" не восстановит все поврежденные элементы энергосистемы. Информация о потенциальных отключениях будет размещена на сайтах облэнерго.

"Однако каждый украинец может помочь энергетикам справиться с атаками врага. Просим всех разумно потреблять электроэнергию – включать энергоемкие приборы поочередно в часы пиковой нагрузки – утром с 8.00 до 11.00 и вечером с 18.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и так далее", – сообщили в компании.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, инфраструктура, энергосистема
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