Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами – Галущенко

Министр заявил, что вследствие обстрелов 17 октября РФ энергетической инфраструктуры были обесточены потребители и промышленные предприятия Фото: Герман Галущенко / Facebook

Министр заявил, что вследствие обстрелов утром 17 октября российскими оккупантами энергетической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях были вновь обесточены как потребители, так и промышленные предприятия.

"Вновь обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Ведь повреждена подстанция, от которой питалась единая линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой. Россиянам оказалось мало разбивать только линию, чтобы обесточивать атомную станцию. Теперь они испытывают нашу способность быстро восстанавливать электроподстанцию. Такой ядерный шантаж России не должен остаться без ответа мирового сообщества", – сказал Галущенко.

По его словам, Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами.

Также министр обратился к украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно в часы вечерней пиковой нагрузки – с 17.00 до 23.00. Это, отметил Галущенко, поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы Украины.