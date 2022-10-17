Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами – Галущенко

Министр заявил, что вследствие обстрелов утром 17 октября российскими оккупантами энергетической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях были вновь обесточены как потребители, так и промышленные предприятия.
"Вновь обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Ведь повреждена подстанция, от которой питалась единая линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой. Россиянам оказалось мало разбивать только линию, чтобы обесточивать атомную станцию. Теперь они испытывают нашу способность быстро восстанавливать электроподстанцию. Такой ядерный шантаж России не должен остаться без ответа мирового сообщества", – сказал Галущенко.
По его словам, Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами.
Также министр обратился к украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно в часы вечерней пиковой нагрузки – с 17.00 до 23.00. Это, отметил Галущенко, поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы Украины.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Мэр Киева Виталий Кличко показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации Кличко, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, но большую часть сбила ПВО.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что утром 17 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. По его словам, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов.