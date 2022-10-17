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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия демонстрирует новую тактику ядерного шантажа – "Энергоатом"

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Оккупанты начали активно подвозить дизельное топливо на ЗАЭС, заявили в "Энергоатоме"
Оккупанты начали активно подвозить дизельное топливо на ЗАЭС, заявили в "Энергоатоме"
Фото: Енергоатом / Facebook

Обстреливая подстанции, которые высоковольтными линиями связи соединены с украинскими атомными электростанциями, Россия демонстрирует новую тактику ядерного шантажа, заявили в "Энергоатоме". Такое мнение опубликовала пресс-служба оператора украинских атомных электростанций 17 октября в Telegram.

"Хотя эти подстанции расположены довольно далеко (160–200 км) от украинских атомных станций, в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия из АЭС в энергосистему Украины. И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, поэтому станции оказываются в режиме блэкаута с включением дизель-генераторов", – заявили в "Энергоатоме".

Как отметила пресс-служба, такое уже происходило четыре раза, в частности сегодня – после обстрела подстанции в Днепропетровской области.

Оккупанты в последние дни начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, "готовясь к ее длительной работе в режиме блэкаута", который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, добавили в компании. 

"Поэтому создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является хоть и важным шагом с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, однако его будет недостаточно в условиях постоянных обстрелов подстанций и линий электропередачи, дистанционно связанных с атомными электростанциями. Нужно немедленно останавливать агрессора, чтобы у него не было возможности реализовать свои преступные планы", – заявили в пресс-службе.

В "Энергоатоме" призвали ввести санкции против "Росатома", "Росэнергоатома" и других предприятий, "напрямую участвующих" в реализации ядерного шантажа.


Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье. В Днепропетровской области одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры, заявили в ОВА.


Теги: Днепропетровск, Украина, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, электростанция
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