Россия демонстрирует новую тактику ядерного шантажа – "Энергоатом"

"Хотя эти подстанции расположены довольно далеко (160–200 км) от украинских атомных станций, в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия из АЭС в энергосистему Украины. И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, поэтому станции оказываются в режиме блэкаута с включением дизель-генераторов", – заявили в "Энергоатоме".

Как отметила пресс-служба, такое уже происходило четыре раза, в частности сегодня – после обстрела подстанции в Днепропетровской области.

Оккупанты в последние дни начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, "готовясь к ее длительной работе в режиме блэкаута", который может стать следствием выведения из строя украинской энергетической инфраструктуры, добавили в компании.

"Поэтому создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является хоть и важным шагом с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, однако его будет недостаточно в условиях постоянных обстрелов подстанций и линий электропередачи, дистанционно связанных с атомными электростанциями. Нужно немедленно останавливать агрессора, чтобы у него не было возможности реализовать свои преступные планы", – заявили в пресс-службе.

В "Энергоатоме" призвали ввести санкции против "Росатома", "Росэнергоатома" и других предприятий, "напрямую участвующих" в реализации ядерного шантажа.