Оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать трудовые договоры с "Росатомом", установлен крайний срок

Сотрудник на условиях анонимности рассказал, что россияне обещают тем, кто подпишет договоры, зарплаты в полтора-два раза выше, чем украинские, плюс "подъемные". Для подачи заявления российского паспорта пока не требуется.
"Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября. Тем, кто не перейдет на новые договоры, заблокируют пропуска", – сказал источник.
Он добавил, что большинство работников отказываются от подписания новых договоров.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.