Оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать трудовые договоры с "Росатомом", установлен крайний срок

Сотрудник на условиях анонимности рассказал, что россияне обещают тем, кто подпишет договоры, зарплаты в полтора-два раза выше, чем украинские, плюс "подъемные". Для подачи заявления российского паспорта пока не требуется.

"Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября. Тем, кто не перейдет на новые договоры, заблокируют пропуска", – сказал источник.

Он добавил, что большинство работников отказываются от подписания новых договоров.