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Оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать трудовые договоры с "Росатомом", установлен крайний срок

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Сотрудникам ЗАЭС оккупанты грозят сокращениями
Сотрудникам ЗАЭС оккупанты грозят сокращениями
Фото: EPA

Сотрудников временно оккупированной Запорожской атомной электростанции заставляют подписывать трудовые договоры с российской государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", в противном случае грозят увольнением. Об этом 14 октября сообщает Общественное со ссылкой на работника станции.

Сотрудник на условиях анонимности рассказал, что россияне обещают тем, кто подпишет договоры, зарплаты в полтора-два раза выше, чем украинские, плюс "подъемные". Для подачи заявления российского паспорта пока не требуется.

"Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября. Тем, кто не перейдет на новые договоры, заблокируют пропуска", – сказал источник.

Он добавил, что большинство работников отказываются от подписания новых договоров.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.

Теги: Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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