Гендиректор МАГАТЭ рассказал о ситуации вокруг защитной зоны для ЗАЭС

"Прибытие в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС", – написал гендиректор МАГАТЭ.
По его словам, сейчас ситуация на ЗАЭС неприемлема, поэтому нужны "немедленные действия" для ее защиты.
Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with * & * . Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022
Гросси приезжал в Киев на прошлой неделе. 6 октября он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. Сейчас на ЗАЭС находится четыре сотрудника агентства.
5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".