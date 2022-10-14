Гендиректор МАГАТЭ рассказал о ситуации вокруг защитной зоны для ЗАЭС

По словам Рафаэля Гросси, сейчас ситуация на ЗАЭС является неприемлемой Фото: Rafael MarianoGrossi / Twitter

"Прибытие в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС", – написал гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, сейчас ситуация на ЗАЭС неприемлема, поэтому нужны "немедленные действия" для ее защиты.

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with * & * . Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant's situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022

Гросси приезжал в Киев на прошлой неделе. 6 октября он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.