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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ рассказал о ситуации вокруг защитной зоны для ЗАЭС

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По словам Рафаэля Гросси, сейчас ситуация на ЗАЭС является неприемлемой
По словам Рафаэля Гросси, сейчас ситуация на ЗАЭС является неприемлемой
Фото: Rafael MarianoGrossi / Twitter

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе в вопросе создания защитной зоны для Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил 14 октября в Twitter.

"Прибытие в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС", – написал гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, сейчас ситуация на ЗАЭС неприемлема, поэтому нужны "немедленные действия" для ее защиты.

Гросси приезжал в Киев на прошлой неделе. 6 октября он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. Сейчас на ЗАЭС находится четыре сотрудника агентства.

5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: Россия, Украина, война, АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, поезд, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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