На Запорожской АЭС из-за обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосетью

В компании отметили, что противник сменил тактику и сейчас пытается шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

"Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 3.59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных потребностей ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, отключилась линия связи 750 кВ Пивденноукраинская АЭС – Днепровская, однако это не отразилось на нагрузке ПАЭС.

"Еще раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", – подчеркнули в "Энергоатоме".