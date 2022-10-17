На Запорожской АЭС из-за обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосетью

В компании отметили, что противник сменил тактику и сейчас пытается шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.
"Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 3.59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных потребностей ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов", – говорится в сообщении.
Помимо этого, отключилась линия связи 750 кВ Пивденноукраинская АЭС – Днепровская, однако это не отразилось на нагрузке ПАЭС.
"Еще раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", – подчеркнули в "Энергоатоме".
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" заявил о полной остановке ЗАЭС. Ночью, в 3.41, энергоблок №6 ЗАЭС был отключен от энергосети.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.