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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреливают Харьков

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Харьковское метро приостанавливало перевозку пассажиров
Харьковское метро приостанавливало перевозку пассажиров
Фото: EPA (архив)

Российские оккупационные войска утром 18 октября обстреливают Харьков и Харьковский район области. Об этом сообщили местные власти.

"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" – написал в Telegram глава ОВА Олег Синегубов. 

Городской голова Игорь Терехов уточнил в Telegram, что прозвучало две серии взрывов.

"Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", – написал мэр.

В связи с обстрелами Харьковский метрополитен приостанавливал перевозку пассажиров и работал в режиме укрытия, но к 8.44 движение поездов было возобновлено, сообщила пресс-служба предприятия.

В пресс-службе призвали не пренебрегать уведомлениями о воздушной тревоге и направиться в ближайшее укрытие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Теги: Харьков, метро, Харьковская область, Игорь Терехов, война России против Украины, Олег Синегубов, пассажиры, метрополитен
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