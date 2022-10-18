Россияне обстреливают Харьков

"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" – написал в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.
Городской голова Игорь Терехов уточнил в Telegram, что прозвучало две серии взрывов.
"Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", – написал мэр.
В связи с обстрелами Харьковский метрополитен приостанавливал перевозку пассажиров и работал в режиме укрытия, но к 8.44 движение поездов было возобновлено, сообщила пресс-служба предприятия.
В пресс-службе призвали не пренебрегать уведомлениями о воздушной тревоге и направиться в ближайшее укрытие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.