Синегубов рассказал об ударах россиян из Белгорода по Харьковской области. Позже ракеты запустили снова

"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили пять ракет", – написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Синегубов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в городе.
Позже в пятницу военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко написал в Telegrаm о новых вылетах ракет из Белгорода.
"По меньшей мере две из шести ракет, выпущенных только что из Белгорода по Украине, взорвались в воздухе", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.