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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов рассказал об ударах россиян из Белгорода по Харьковской области. Позже ракеты запустили снова

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Терехов сообщал о взрывах в Харькове
Терехов сообщал о взрывах в Харькове
Фото: UNDP Ukraine / ПРООН в Україні / Fаcebook

14 октября российские оккупанты обстреляли Харьковскую область ракетами, выпущенными с их территории. Об этом сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили пять ракет", – написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в городе.

Позже в пятницу военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко написал в Telegrаm о новых вылетах ракет из Белгорода.

"По меньшей мере две из шести ракет, выпущенных только что из Белгорода по Украине, взорвались в воздухе", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, Белгород, Харьковская область, вторжение, Андрей Цаплиенко, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, Олег Синегубов, российские оккупанты, россияне
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