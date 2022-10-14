Синегубов рассказал об ударах россиян из Белгорода по Харьковской области. Позже ракеты запустили снова

Терехов сообщал о взрывах в Харькове Фото: UNDP Ukraine / ПРООН в Україні / Fаcebook

"В результате дневных ударов россиян зафиксированы повреждения нежилых помещений в Харьковском районе. Из российского Белгорода оккупанты выпустили пять ракет", – написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в городе.

Позже в пятницу военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко написал в Telegrаm о новых вылетах ракет из Белгорода.

"По меньшей мере две из шести ракет, выпущенных только что из Белгорода по Украине, взорвались в воздухе", – отметил он.

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