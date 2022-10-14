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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Харькова сообщил о серии взрывов

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Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны
Фото: ЕРА

Российские оккупанты днем 14 октября нанесли серию ракетных ударов по Харькову. Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, около 13.14 в городе были зафиксированы четыре прилета.

Через минуту Терехов написал, что были слышны еще несколько взрывов.

Telegram-канал "Труха" опубликовал видео очевидцев с места одного из попаданий. На нем виден столб дыма – вероятно, от возникшего пожара.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

Теги: Харьков, Игорь Терехов, война России против Украины, взрывы
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