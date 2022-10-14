Мэр Харькова сообщил о серии взрывов

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны Фото: ЕРА

По его словам, около 13.14 в городе были зафиксированы четыре прилета.

Через минуту Терехов написал, что были слышны еще несколько взрывов.

Telegram-канал "Труха" опубликовал видео очевидцев с места одного из попаданий. На нем виден столб дыма – вероятно, от возникшего пожара.