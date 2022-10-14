Мэр Харькова сообщил о серии взрывов

По его словам, около 13.14 в городе были зафиксированы четыре прилета.
Через минуту Терехов написал, что были слышны еще несколько взрывов.
Telegram-канал "Труха" опубликовал видео очевидцев с места одного из попаданий. На нем виден столб дыма – вероятно, от возникшего пожара.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.