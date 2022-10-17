В Харькове метро остановило работу, в городе перебои со светом

"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", – говорится в сообщении.

Общественное пишет, что в разных районах Харькова и области возникли перебои со светом. Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения.