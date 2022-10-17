В Харькове метро остановило работу, в городе перебои со светом

"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", – говорится в сообщении.
Общественное пишет, что в разных районах Харькова и области возникли перебои со светом. Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.