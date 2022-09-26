В Харькове памятник Пушкину облили "кровью". В августе активисты предлагали снести его в рамках дерусификации

Разлитая жидкость попала на постамент, не задев фигуру поэта Фото: Х...евый Харьков / Telegram

Фото последствий публикуют местные Telegram-каналы, на них видно, что разлитая жидкость попала на постамент, не задев бюст литератора.

"Неизвестные харьковчане напомнили о своем отношении к Пушкину", – пишет под фото канал "Х...евый Харьков".

В августе представитель общественной инициативы "Харьковская топонимическая группа" Ирина Гончарова обратилась к городскому голове Харькова с просьбой в рамках дерусификации демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину и перенести его в Исторический музей, сообщает Общественное.

Кроме этого, на сессию Харьковского областного совета выносили вопросы переименования Харьковского академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина, но депутаты не поддержали переименование.