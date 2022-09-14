В Одессе трижды за три дня разрисовали памятник Екатерине II

Судя по видео, опубликованном каналом "Типичная Одесса", памятник залили краской две девушки.

"Екатерина ненавидела украинцев так же, как Путин. Единственное место, где стоит памятник Екатерине в Украине, – это в оккупированном Севастополе. И это о многом говорит", – цитирует "Укринформ" одну из них.

За три дня это уже третий случай разрисовки памятника.10 сентября неизвестная девушка написала на постаменте памятника красной краской "Екатерина = Путин". Видео, как она это сделала на глазах у прохожих, опубликовал Telegram-паблик "Х...евая Одесса". Коммунальщики стерли надпись на следующий день, сообщила "Думская".

12 сентября активист "Автомайдана" Артак Григорян облил памятник красной краской. Он объяснил, что решился на этот поступок, чтобы поддержать активистку, которая разрисовала памятник накануне.