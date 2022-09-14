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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе трижды за три дня разрисовали памятник Екатерине II

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С начала полномасштабного вторжения РФ активизировались дискуссии по поводу сноса памятника
С начала полномасштабного вторжения РФ активизировались дискуссии по поводу сноса памятника
Фото: dumskaya.net

Памятник Екатерине II в Одессе 13 сентября снова облили красной краской. Об этом сообщают "Укринформ" и местные Telegram-каналы.

Судя по видео, опубликованном каналом "Типичная Одесса", памятник залили краской две девушки.

"Екатерина ненавидела украинцев так же, как Путин. Единственное место, где стоит памятник Екатерине в Украине, – это в оккупированном Севастополе. И это о многом говорит", – цитирует "Укринформ" одну из них.

За три дня это уже третий случай разрисовки памятника.10 сентября неизвестная девушка написала на постаменте памятника красной краской "Екатерина = Путин". Видео, как она это сделала на глазах у прохожих, опубликовал Telegram-паблик "Х...евая Одесса". Коммунальщики стерли надпись на следующий день, сообщила "Думская"

12 сентября активист "Автомайдана" Артак Григорян облил памятник красной краской. Он объяснил, что решился на этот поступок, чтобы поддержать активистку, которая разрисовала памятник накануне. 

Контекст:

Памятник Екатерине II в Одессе находится в историческом центре города на Екатерининской площади. Он был установлен в 1900 году. После революции 1917 года памятник снесли, остатки бронзовых скульптур хранились в краеведческом музее города, в 2007-м в ходе реставрации площади монумент вернули на прежнее место.

Нынешнее официальное название – "Памятник основателям Одессы" (у ног статуи императрицы стоят скульптуры адмирала Хосе де Рибаса, инженера Франсуа де Волана и князей Григория Потемкина и Платона Зубова). С названием связан один из мифов об Одессе, выгодный РФ. Как объясняют местные историки, Екатерина ІІ не имеет никакого отношения к основанию города и ни разу там не была (детально об истории памятника и мифах – в материале "ГОРДОН"). 

Были поданы несколько судебных исков с попыткой отменить возвращение памятника. Споры о памятнике обострились после начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года. На сайте президента Украины было обнародовано две петиции, авторы которых предлагают убрать памятник, обе были поддержаны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью, вышедшем 28 августа, заявил, что против сноса памятников, в том числе российской императрице.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 31 августа высказался в поддержку демонтажа памятника.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Одесса, памятник, Екатерина II
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