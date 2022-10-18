В Кривом Роге прогремели взрывы

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!" – написал он.

Вилкул добавил, что был запуск ракет Х-101 из Волгодонского района РФ, а также пуски крылатых ракет из ТУ-95.

На данный момент воздушная тревога объявлена практически во всей Украине, кроме западных областей – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской.