В Кривом Роге прогремели взрывы

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города. Находимся в укрытиях!" – написал он.
Вилкул добавил, что был запуск ракет Х-101 из Волгодонского района РФ, а также пуски крылатых ракет из ТУ-95.
На данный момент воздушная тревога объявлена практически во всей Украине, кроме западных областей – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской.
За прошедшие сутки, по данным Генштаба, россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Кроме того, задействованы 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, 38 из которых сбиты украинскими воинами.