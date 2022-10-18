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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов по Украине, выпустили 43 дрона Shahed-136 – Генштаб ВСУ

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От российских ракет, артиллерии и дронов за сутки пострадали более 35 городов и сел Украины
От российских ракет, артиллерии и дронов за сутки пострадали более 35 городов и сел Украины
Фото: EPA

Российские оккупанты обстреливают позиции украинских войск по всей линии столкновения, а также, вопреки Международному гуманитарному праву, законам и обычаям ведения войны, продолжают бить по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 18 октября.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. 

"Кроме того, задействованы 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, 38 из которых сбиты украинскими воинами", – говорится в сообщении.

Под вражеским огнем оказались районы более 35 населенных пунктов. Среди них Киев, населенные пункты Киевской, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных беспилотников Shahed-136 с территории республики Беларусь. На данный момент на волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник вел обстрелы:

  • на северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;
  • на слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелка;
  • на купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;
  • на лиманском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надия, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БПЛА;
  • на бахмутском и авдеевском направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения;
  • на новопавловском и запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Богоявленко, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;
  • на южнобугском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру, под огнем были районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки противник совершил более 30 вылетов БПЛА.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Киев, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Киевская область, Запорожская область, Марьинка, Николаевская область, Одесская область, Черниговская область, Красногоровка, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Угледар, Белогоровка, Орехов
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