За сутки россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов по Украине, выпустили 43 дрона Shahed-136 – Генштаб ВСУ

От российских ракет, артиллерии и дронов за сутки пострадали более 35 городов и сел Украины Фото: EPA

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

"Кроме того, задействованы 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, 38 из которых сбиты украинскими воинами", – говорится в сообщении.

Под вражеским огнем оказались районы более 35 населенных пунктов. Среди них Киев, населенные пункты Киевской, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных беспилотников Shahed-136 с территории республики Беларусь. На данный момент на волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник вел обстрелы:

на северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области; на слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелка; на купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка; на лиманском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надия, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БПЛА;

– из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надия, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БПЛА; на бахмутском и авдеевском направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения;

противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения; на новопавловском и запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Богоявленко, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;

враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Богоявленко, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко; на южнобугском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру, под огнем были районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки противник совершил более 30 вылетов БПЛА.

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