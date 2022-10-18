Из-за атаки дронов на резервуары с подсолнечным маслом в Николаеве образовались масляные реки. Видео

После атаки оккупантов и прилетов дронов-камикадзе в Николаеве по улицам разлилось масло Фото: novosti-n.org

Масло разлилось из поврежденных в результате атаки двух резервуаров емкостью по 7,5 тыс. тонн каждый на территории предприятия Заводского района.

После того, как пожар после прилетов оперативно потушили сотрудники ГСЧС, выяснилось, что емкости повреждены и из них выливается масло. Как передал с места событий корреспондент издания "Новости N", масло течет по улице, стекает в городскую ливневую канализацию, на дороге образовались глубокие масляные лужи.

ВИДЕО

Видео: Новости-N / YouTube

Часть местных жителей обеспокоена – они боятся, что масло может загореться – и тогда снова может возникнуть масштабный пожар.

Более предприимчивая часть населения решила воспользоваться аварией и собирает масло из луж в бутылки, унося домой. Об этом издание "Новости N" сообщило в Telegram, показав соответствующее видео.

О том, что в результате атаки дронов в Николаеве 16 октября произошли пожары, без подробностей сообщал мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе", – написал он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 17 октября в Telegram завуалированно сообщил о точном попадании запущенных оккупантами дронов в две емкости.

"Пока в противостоянии раша vs подсолнечное масло (в нашем терминале) раша ведет 2:0. К сожалению, тут они очень профессионально показывают силу своей армии", – отметил он.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уточнила 17 октября в Facebook, что 16 октября в 22.19 после вражеской атаки дронами загорелись два резервуара с непереработанным маслом на территории предприятия в Заводском районе.

"В 0.02 [17 октября] пожар был локализован и в 0.10 ликвидирован на площади 1000 м²", – сообщили спасатели.