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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате атаки дронов в Николаеве произошел пожар на фармацевтическом складе и резервуарах с подсолнечным маслом – мэр

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Все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС
Все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты накануне вечером атаковали Николаев с помощью дронов-камикадзе. Об этом 17 октября в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе", – написал Сенкевич.

Он отметил, что все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС.

По данным оперативного командования "Юг", девять иранских дронов сбили силы противовоздушной обороны, еще по одному – бойцы теробороны и Нацгвардии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
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