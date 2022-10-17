В результате атаки дронов в Николаеве произошел пожар на фармацевтическом складе и резервуарах с подсолнечным маслом – мэр

"В Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе", – написал Сенкевич.

Он отметил, что все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС.

По данным оперативного командования "Юг", девять иранских дронов сбили силы противовоздушной обороны, еще по одному – бойцы теробороны и Нацгвардии.

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