В результате атаки дронов в Николаеве произошел пожар на фармацевтическом складе и резервуарах с подсолнечным маслом – мэр

"В Николаеве три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе", – написал Сенкевич.
Он отметил, что все возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС.
По данным оперативного командования "Юг", девять иранских дронов сбили силы противовоздушной обороны, еще по одному – бойцы теробороны и Нацгвардии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.