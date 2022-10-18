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"Стоп терроризм". Возле посольства Ирана в Киеве украинцы протестовали против поставок оружия РФ. Фоторепортаж

Сегодня 01.13
17 октября, в день массового использования оккупантами против Украины иранских дронов-камикадзе (в Киеве погибло четыре мирных жителя), украинцы провели акцию протеста возле посольства Ирана. "Буквы" отмечают, что протестовавшие требовали не поставлять оружие России. В частности, на плакатах были надписи "Стоп терроризм" и "Иран поддерживает терроризм". В память о жертвах иранских дронов люди принесли детские игрушки и кирпич из разрушенного в столице дома, а из колонок звучал звук летящего иранского БПЛА. Фото с акции опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Киев, Иран, терроризм, протесты, посольство, война, беспилотники, акции, жертвы, украинцы, война России против Украины, игрушки
 

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