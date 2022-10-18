"Стоп терроризм". Возле посольства Ирана в Киеве украинцы протестовали против поставок оружия РФ. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
17 октября, в день массового использования оккупантами против Украины иранских дронов-камикадзе (в Киеве погибло четыре мирных жителя
), украинцы провели акцию протеста возле посольства Ирана. "Буквы"
отмечают, что протестовавшие требовали не поставлять оружие России. В частности, на плакатах были надписи "Стоп терроризм" и "Иран поддерживает терроризм". В память о жертвах иранских дронов люди принесли детские игрушки и кирпич из разрушенного в столице дома, а из колонок звучал звук летящего иранского БПЛА. Фото с акции опубликовало агентство ЕРА
.