Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Днепре

"Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", – добавил он.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал в Facebook не публиковать фото и видео прилетов.

Как сообщает ТСН, в Днепре было слышно как минимум два громких взрыва. После этого над городом поднялся столб дыма.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что на область было совершено несколько вражеских атак, сбит дрон-камикадзе.

"Российские оккупационные войска всю ночь держали в напряжении Никопольский район. Били "Градами" и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской общинам. Предварительно, люди не пострадали", – сообщил он.

По его данным, повреждены агропредприятие и линии электропередачи. В селе Вышетарасовка почти 1 тыс. семей осталось без света и связи, так как повреждена вышка. Аварийные бригады приступят к работе, как только минует угроза обстрелов.

Резниченко предупредил, что идет новая атака на область, и призвал оставаться в укрытиях.



