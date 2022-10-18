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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Днепре

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Россияне обстреляли Днепр и Днепропетровскую область
Россияне обстреляли Днепр и Днепропетровскую область
Фото: pixabay.com

В Днепре утром 18 октября зафиксировали два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Есть серьезные повреждения, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", – добавил он.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал в Facebook не публиковать фото и видео прилетов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02byihZqKocoWJE3agEF4We9zuYkMVXLZDkUvb9h1jrz8hhtzsPByFoUGr5Rb9LR42l&id=100002157183088

Как сообщает ТСН, в Днепре было слышно как минимум два громких взрыва. После этого над городом поднялся столб дыма.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что на область было совершено несколько вражеских атак, сбит дрон-камикадзе.

"Российские оккупационные войска всю ночь держали в напряжении Никопольский район. Били "Градами" и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской общинам. Предварительно, люди не пострадали", – сообщил он.

По его данным, повреждены агропредприятие и линии электропередачи. В селе Вышетарасовка почти 1 тыс. семей осталось без света и связи, так как повреждена вышка. Аварийные бригады приступят к работе, как только минует угроза обстрелов.

Резниченко предупредил, что идет новая атака на область, и призвал оставаться в укрытиях.


Контекст:

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. 

Кроме того, задействованы 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, 38 из которых сбиты украинскими Вооруженными силами.

Теги: Днепр, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, взрывы, инфраструктура, Кирилл Тимошенко
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