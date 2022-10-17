"Нам доподлинно неизвестно, что это было". Наев связывает взрыв на Крымском мосту с разборками между силовиками в РФ

Наев: По данным, поступающим из страны-агрессора, это могли быть разборки между силовыми ведомствами на территории РФ Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", которое вышло 17 октября.

"Взрыв на Крымском мосту. Что это было?" – спросили Наева.

"Нам об этом точно неизвестно, – ответил генерал. – По данным, поступающим из страны-агрессора, это могли быть разборки между силовыми ведомствами на территории РФ".

Он подчеркнул, что РФ искусственно сделала этот взрыв причиной массированного удара по Украине 10 октября.