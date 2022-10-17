"Нам доподлинно неизвестно, что это было". Наев связывает взрыв на Крымском мосту с разборками между силовиками в РФ

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", которое вышло 17 октября.
"Взрыв на Крымском мосту. Что это было?" – спросили Наева.
"Нам об этом точно неизвестно, – ответил генерал. – По данным, поступающим из страны-агрессора, это могли быть разборки между силовыми ведомствами на территории РФ".
Он подчеркнул, что РФ искусственно сделала этот взрыв причиной массированного удара по Украине 10 октября.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также в Следкоме РФ заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.
Взрывное устройство, по версии российских спецслужб, якобы было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки. В начале августа она выехала в грузовике из порта Одессы в болгарское Русе, оттуда – в Поти (Грузия) и далее в Армению, а уже потом – в Россию.