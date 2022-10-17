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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам доподлинно неизвестно, что это было". Наев связывает взрыв на Крымском мосту с разборками между силовиками в РФ

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Наев: По данным, поступающим из страны-агрессора, это могли быть разборки между силовыми ведомствами на территории РФ
Наев: По данным, поступающим из страны-агрессора, это могли быть разборки между силовыми ведомствами на территории РФ
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев связывает взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября, с конфликтом между силовыми ведомствами в России.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", которое вышло 17 октября. 

"Взрыв на Крымском мосту. Что это было?" – спросили Наева. 

"Нам об этом точно неизвестно, – ответил генерал. – По данным, поступающим из страны-агрессора, это могли быть разборки между силовыми ведомствами на территории РФ".

Он подчеркнул, что РФ искусственно сделала этот взрыв причиной массированного удара по Украине 10 октября.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также в Следкоме РФ заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.

Взрывное устройство, по версии российских спецслужб, якобы было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки. В начале августа она выехала в грузовике из порта Одессы в болгарское Русе, оттуда – в Поти (Грузия) и далее в Армению, а уже потом – в Россию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война России против Украины, взрывы, Крымский мост, Сергей Наев, силовики
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