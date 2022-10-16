Яковина: Путин воспринимает Крымский мост как символ своей маскулинности, как свое мужское достоинство

Гордон назвал кошмаром для Путина "такую звонкую пощечину" сразу после дня рождения, Яковина же считает взрыв на Крымском мосту не пощечиной, а болезненным ударом ниже пояса, который нанесли российскому президенту.

"Во-первых, он объявил, что удар по Крымскому мосту – это теракт, организованный Украиной: украинским руководством. Он это абсолютно четко озвучил", – напомнил обозреватель.

Яковина говорит, что в Кремль ночью вызвали Александра Бастрыкина – главу Следственного комитета России, и такой реакции не было ни после гибели крейсера "Москва", ни после "кошмарного", по словам радиоведущего, отступления россиян в Харьковской области.

"Такое случилось только сейчас. То есть частичному разрушению этого моста Путин придает очень большое значение, колоссальное значение", – сказал он.

Обозреватель допускает, что с точки зрения российского лидера удар по Крымскому мосту –"может быть, самая важная потеря" за всю нынешнюю войну.

"Он этот мост воспринимает буквально как продолжение, как символ своей маскулинности, как свое мужское, пардон, достоинство. И когда ему с разбегу ногой ударили по этому достоинству, ему стало очень больно. И он хочет отомстить", – убежден Яковина.

Он обратил внимание, что Путин утверждает – якобы за организацией теракта стоит руководство Украины и украинских спецслужб. По мнению радиоведущего, "это достаточно толстый намек" на то, что Путин планирует наносить удары по руководству Украины и украинских спецслужб.

"Плюс, к моему удивлению, сразу после этого выступления Путина в России очень многие стали говорить: "Ну вот теперь-то уж точно будет ядерный удар". Вот те самые "зетники" и "ватники" – они в один голос говорят: "Ну наконец-то Путин решился на нанесение ядерного удара". Поэтому, я боюсь, этого нельзя исключать.", – сказал Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube