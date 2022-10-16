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Яковина: Путин воспринимает Крымский мост как символ своей маскулинности, как свое мужское достоинство

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Разрушение Крымского моста стало болезненным ударом для Путина, убежден Яковина
Разрушение Крымского моста стало болезненным ударом для Путина, убежден Яковина
Фото: kremlin.ru

Разрушение Крымского моста вызвало у президента России Владимира Путина желание отомстить, так как этот удар оказался очень болезненным для лидера страны-оккупанта. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

Гордон назвал кошмаром для Путина "такую звонкую пощечину" сразу после дня рождения, Яковина же считает взрыв на Крымском мосту не пощечиной, а болезненным ударом ниже пояса, который нанесли российскому президенту.

"Во-первых, он объявил, что удар по Крымскому мосту – это теракт, организованный Украиной: украинским руководством. Он это абсолютно четко озвучил", – напомнил обозреватель.

Яковина говорит, что в Кремль ночью вызвали Александра Бастрыкина – главу Следственного комитета России, и такой реакции не было ни после гибели крейсера "Москва", ни после "кошмарного", по словам радиоведущего, отступления россиян в Харьковской области.

"Такое случилось только сейчас. То есть частичному разрушению этого моста Путин придает очень большое значение, колоссальное значение", – сказал он.

Обозреватель допускает, что с точки зрения российского лидера удар по Крымскому мосту –"может быть, самая важная потеря" за всю нынешнюю войну.

"Он этот мост воспринимает буквально как продолжение, как символ своей маскулинности, как свое мужское, пардон, достоинство. И когда ему с разбегу ногой ударили по этому достоинству, ему стало очень больно. И он хочет отомстить", – убежден Яковина.

Он обратил внимание, что Путин утверждает – якобы за организацией теракта стоит руководство Украины и украинских спецслужб. По мнению радиоведущего, "это достаточно толстый намек" на то, что Путин планирует наносить удары по руководству Украины и украинских спецслужб.

"Плюс, к моему удивлению, сразу после этого выступления Путина в России очень многие стали говорить: "Ну вот теперь-то уж точно будет ядерный удар". Вот те самые "зетники" и "ватники" – они в один голос говорят: "Ну наконец-то Путин решился на нанесение ядерного удара". Поэтому, я боюсь, этого нельзя исключать.", – сказал Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также в Следкоме РФ заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.

Взрывное устройство, по версии российских спецслужб, якобы было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки. В начале августа она выехала в грузовике из порта Одессы в болгарское Русе, оттуда – в Поти (Грузия) и далее в Армению, а уже потом – в Россию.

14 октября Путин допустил, что для якобы имевшего место вывоза взрывчатки из Одессы могло использоваться судно, вышедшее из порта в рамках "зерновой сделки", и намекнул на возможный срыв "зернового соглашения".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Москва, оккупация, аннексия, мост, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Крымский мост, разрушения, инфраструктура, Служба безопасности Украины, Иван Яковина, российские оккупанты
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