Яковина: Думаю, Путин в высшей степени зол и ему страшно. Он впервые увидел реальную возможность того, что его снесут

"Я думаю, что он в высшей степени зол. Вот его прямо разбирает злость, раздражение и разочарование. Но главное чувство – злость. Я думаю, он злится очень. И ему страшно еще, плюс ко всему. Он не хочет, думаю, сам себе признаваться в этом чувстве, но я уверен, что ему страшно. Он гонит от себя этот страх, но ему страшно. Потому что он, как мне кажется, впервые увидел реальную возможность того, что его снесут, того, что его уберут, того, что от него избавятся", – сказал он.

Обозреватель НВ считает, что глава Кремля "видит, как это может случиться".

"Он видит абсолютно реальные пути в этом направлении. И более того, он не видит сейчас хорошего пути, который бы уводил его от подобного исхода. То есть все то, что он сейчас делает, – это повышение ставки в надежде на то, что одна из этих ставок сработает, сыграет – и он сможет спастись. Но нет никакой гарантии, что хотя бы одна из этих ставок сейчас сыграет и даст ему возможность спасти свою жизнь, свою свободу и свое положение", – объяснил Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube