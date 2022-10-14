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Яковина: Думаю, Путин в высшей степени зол и ему страшно. Он впервые увидел реальную возможность того, что его снесут

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Яковина считает, что Путин (на фото) повышает ставки в надежде спастись
Яковина считает, что Путин (на фото) повышает ставки в надежде спастись
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин злится из-за происходящего после российского вторжения в Украину. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

"Я думаю, что он в высшей степени зол. Вот его прямо разбирает злость, раздражение и разочарование. Но главное чувство – злость. Я думаю, он злится очень. И ему страшно еще, плюс ко всему. Он не хочет, думаю, сам себе признаваться в этом чувстве, но я уверен, что ему страшно. Он гонит от себя этот страх, но ему страшно. Потому что он, как мне кажется, впервые увидел реальную возможность того, что его снесут, того, что его уберут, того, что от него избавятся", – сказал он.

Обозреватель НВ считает, что глава Кремля "видит, как это может случиться".

"Он видит абсолютно реальные пути в этом направлении. И более того, он не видит сейчас хорошего пути, который бы уводил его от подобного исхода. То есть все то, что он сейчас делает, – это повышение ставки в надежде на то, что одна из этих ставок сработает, сыграет – и он сможет спастись. Но нет никакой гарантии, что хотя бы одна из этих ставок сейчас сыграет и даст ему возможность спасти свою жизнь, свою свободу и свое положение", – объяснил Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин заявил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности. Серьезные перестановки в силовом блоке, по данным источников Осечкина, могут произойти во время визита Путина в Астану либо сразу после его возвращения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, президент, будущее, Иван Яковина
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