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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Путин проигрывает на поле боя в Украине и теряет власть в России

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Яценюк: Могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия. И есть очень четкая причина почему: он проигрывает
Яценюк: Могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия. И есть очень четкая причина почему: он проигрывает
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

По информации премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка, президент России Владимир Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия, так как проигрывает на поле боя и теряет власть в России. Об этом Яценюк заявил в эфире канала "Еспресо" 13 октября.

"Понятно, что Путин будет повышать ставки и накапливать ресурсы, чтобы бороться против Украины. Будет ли Путин применять ядерное оружие? Я однозначно могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия. И то, что президент [США Джо] Байден несколько дней назад сказал в закрытой среде, что это может быть армагеддон, этому есть подтверждение. Вчера Байден давал интервью CNN, где заявил, что Путин не применит ядерное оружие. Но факт остается фактом. Могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия. И есть очень четкая причина почему. Причина в том, что он проигрывает на поле боя в Украине, которой помогают союзники. Причина в том, что он теряет власть в России", – заявил Яценюк. 

Массированный обстрел Украины ракетами и иранскими дронами 10 октября Яценюк назвал актом отчаяния. 

"Это, с одной стороны, акт отчаяния, а с другой стороны – он пошел по пути удовлетворения так называемых своих радикалов относительно того, что он готов дать жесткий ответ Украине за Керченский мост. Керченский мост – это не более чем одна из причин. Ключевое – что он проигрывает на поле боя. Что он будет делать? Он далее будет использовать свое оружие. Речь о ракетах. Если у РФ мало высокоточного оружия осталось, то ракет советского образца у него до черта. Ключевое, что он нацеливает, – это на уничтожение инфраструктуры Украины, на уничтожение энергетических объектов. Его задача – заморозить во всем Украину", – добавил экс-премьер.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Арсений Яценюк, оружие, ядерное оружие, Джо Байден, обстрелы, война России против Украины
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