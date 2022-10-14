Яценюк: Путин проигрывает на поле боя в Украине и теряет власть в России

Яценюк: Могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия. И есть очень четкая причина почему: он проигрывает Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

"Понятно, что Путин будет повышать ставки и накапливать ресурсы, чтобы бороться против Украины. Будет ли Путин применять ядерное оружие? Я однозначно могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия. И то, что президент [США Джо] Байден несколько дней назад сказал в закрытой среде, что это может быть армагеддон, этому есть подтверждение. Вчера Байден давал интервью CNN, где заявил, что Путин не применит ядерное оружие. Но факт остается фактом. Могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия. И есть очень четкая причина почему. Причина в том, что он проигрывает на поле боя в Украине, которой помогают союзники. Причина в том, что он теряет власть в России", – заявил Яценюк.

Массированный обстрел Украины ракетами и иранскими дронами 10 октября Яценюк назвал актом отчаяния.

"Это, с одной стороны, акт отчаяния, а с другой стороны – он пошел по пути удовлетворения так называемых своих радикалов относительно того, что он готов дать жесткий ответ Украине за Керченский мост. Керченский мост – это не более чем одна из причин. Ключевое – что он проигрывает на поле боя. Что он будет делать? Он далее будет использовать свое оружие. Речь о ракетах. Если у РФ мало высокоточного оружия осталось, то ракет советского образца у него до черта. Ключевое, что он нацеливает, – это на уничтожение инфраструктуры Украины, на уничтожение энергетических объектов. Его задача – заморозить во всем Украину", – добавил экс-премьер.