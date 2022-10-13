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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Ядерная риторика президента Путина опасна и безответственна

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Столтенберг: Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести
Столтенберг: Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести
Фото: EPA

В НАТО считают опасной и безответственной ядерную риторику президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 13 октября на брифинге в Брюсселе, текстовую версию опубликовала пресс-служба НАТО.

"Ядерная риторика президента Путина опасна и безответственна. Мы серьезно относимся к этим угрозам. И мы сохраняем бдительность. Нас не запугать. Любое применение ядерного оружия коренным образом изменит характер конфликта и будет иметь тяжелые последствия. Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести", – сказал он.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября сообщил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

13 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины повлечет за собой ответ, который уничтожит российскую армию. При этом он ответил, что ответ будет не ядерным, но "мощным".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, ядерное оружие, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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