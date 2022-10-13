Боррель: Ядерная атака на Украину повлечет не ядерный, но такой мощный военный ответ, что армия РФ будет уничтожена

Боррель: Мы должны показать наше единство, нашу силу и нашу решимость Фото: EPA

"Еще есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блефовать. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину повлечет ответ – не ядерный ответ, а такой мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена и Путину не нужно будет блефовать", – сказал он.

По словам Борреля, это "серьезный момент в истории".

"И мы должны показать наше единство, нашу силу и нашу решимость. Полную решимость", – добавил дипломат.