ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гозман: Думаю, в России ситуация подходит к концу. Путин впервые за 22 года своего "блестящего" правления вступил в резкое противоречие со своей базой поддержки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гозман: Помните, царствование Николая I называлось "потерянное царство"? Здесь не потерянное, здесь еще хуже. Путин уничтожил вообще страну
Гозман: Помните, царствование Николая I называлось "потерянное царство"? Здесь не потерянное, здесь еще хуже. Путин уничтожил вообще страну
Фото: Леонид Гозман / Facebook

Президент России Владимир Путин за 22 года пребывания у власти в РФ уничтожил страну. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я не знаю, как будет ситуация на фронтах развиваться. Это надо [президента Украины Владимира] Зеленского спрашивать, а не меня. Он, наверное, знает, куда вы дальше ударите. Но вот у нас [в России], мне кажется, ситуация подходит к концу. И вот почему: не потому, что это аморально, тупо (это давно аморально и тупо), а потому что Владимир Владимирович [Путин] за все 22 года своего "замечательного" и "блестящего" правления... Помните, царствование Николая I называлось "потерянное царство"? Здесь не потерянное, здесь еще хуже. Уничтожил вообще страну. Просто уничтожил. Так вот, что сейчас произошло? За все годы своего правления он впервые вступил в резкое противоречие со своей базой поддержки – всеми людьми, которые верили ему", – заявил Гозман.

По его мнению, для диктатуры поддержка населения нужна больше, чем для демократии. Гозман пояснил, что в демократическом государстве даже в случае падения рейтингов президента до нуля он будет оставаться на своем посту до следующих выборов.

"А когда это диктатура и у тебя упал рейтинг, тебя уже нету. Вот смотрите, что он сделал. Он впервые влез в семьи своей базы поддержки. Они, конечно, говорят, что они против Украины, что "нацисты, пиндосы, что угодно, давай бей их". Но это как хоккейный болельщик с дивана", – добавил он.

Гозман отметил, что после 21 сентября Россию покинули 700 тыс. человек.

"И это другая волна. "Не самые худшие" [россияне], как вы выразились, выехали после 24 февраля. Тогда начался просто исход. Тогда уезжали интеллигенция, люди либерально настроенные, те, кто не хотели не только погибать, но и убивать, которые понимали преступность происходящего. Сейчас рванули – очень многие – те, кого могут забрить, которым наплевать на Украину. Они на фронт не хотят", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, Леонид Гозман, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (178805)
2
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (159963)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (155883)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (142055)
5
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (135586)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (106217)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (71800)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (51834)
 
 
 
 