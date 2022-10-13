Гозман: Думаю, в России ситуация подходит к концу. Путин впервые за 22 года своего "блестящего" правления вступил в резкое противоречие со своей базой поддержки

"Я не знаю, как будет ситуация на фронтах развиваться. Это надо [президента Украины Владимира] Зеленского спрашивать, а не меня. Он, наверное, знает, куда вы дальше ударите. Но вот у нас [в России], мне кажется, ситуация подходит к концу. И вот почему: не потому, что это аморально, тупо (это давно аморально и тупо), а потому что Владимир Владимирович [Путин] за все 22 года своего "замечательного" и "блестящего" правления... Помните, царствование Николая I называлось "потерянное царство"? Здесь не потерянное, здесь еще хуже. Уничтожил вообще страну. Просто уничтожил. Так вот, что сейчас произошло? За все годы своего правления он впервые вступил в резкое противоречие со своей базой поддержки – всеми людьми, которые верили ему", – заявил Гозман.

По его мнению, для диктатуры поддержка населения нужна больше, чем для демократии. Гозман пояснил, что в демократическом государстве даже в случае падения рейтингов президента до нуля он будет оставаться на своем посту до следующих выборов.

"А когда это диктатура и у тебя упал рейтинг, тебя уже нету. Вот смотрите, что он сделал. Он впервые влез в семьи своей базы поддержки. Они, конечно, говорят, что они против Украины, что "нацисты, пиндосы, что угодно, давай бей их". Но это как хоккейный болельщик с дивана", – добавил он.

Гозман отметил, что после 21 сентября Россию покинули 700 тыс. человек.

"И это другая волна. "Не самые худшие" [россияне], как вы выразились, выехали после 24 февраля. Тогда начался просто исход. Тогда уезжали интеллигенция, люди либерально настроенные, те, кто не хотели не только погибать, но и убивать, которые понимали преступность происходящего. Сейчас рванули – очень многие – те, кого могут забрить, которым наплевать на Украину. Они на фронт не хотят", – добавил он.

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