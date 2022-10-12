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Гозман: К Путину могут прийти двое-трое из ближнего круга и сказать: "Володь, все, задница! Давай, ты болен, а вместо тебя будет Петя"

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Гозман считает, что ближайшее окружение Путина может попросить его уйти
Гозман считает, что ближайшее окружение Путина может попросить его уйти
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону не исключил, что в случае военного поражения России в Украине главу Кремля Владимира Путина могут отстранить от власти.

"Внутри путинской элиты, мы видим, началось брожение. Она способна его отстранить от власти, отстранить от жизни? На что она вообще способна?" – спросил Гордон.

"Этого никто не знает. Он их подбирал по принципу, чтобы они все были овощи, конечно. Сильных людей, самостоятельных людей, ответственных там немного. Кроме того, Владимир Владимирович если в чем профессионал, так это в защите собственной безопасности, здоровья и так далее. Он этим занимается серьезно. Все же видят эти его бесконечные столы в две трамвайные остановки", – сказал Гозман.

Тем не менее, по его мнению, поражение на фронте и падение экономики "к чему-то могут привести".

"Это необязательно табакерка. Необязательно вариант императора Павла Петровича, 1801 год (Павел I погиб в 1801 году в результате заговора: группа офицеров пробралась в его спальню в Михайловском замке, избила, в том числе тяжелой золотой табакеркой, а затем задушила. – "ГОРДОН"). Это может быть как-то иначе. К нему могут прийти двое-трое их тех, кому они более-менее доверяет из ближнего круга, и сказать: "Володь, все, задница! Приехали. Ничего сделать не можем. Давай, ты болен, [уходишь] с полным уважением, естественно, с полной безопасностью, а будет вместо тебя пускай Петя", – описал возможный сценарий политик. 

Он считает, что этот условный Петя примет решение о выведении российских войск из Украины, "скажет, что это была ошибка, погорячились", и будет пытаться вернуть Россию к нормальной жизни. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

По данным источников The Washington Post в американской разведке, один из членов ближайшего окружения Путина напрямую высказал свое несогласие с его действиями в Украине. Его критика касалась неэффективного управления боевыми действиями и ошибок, допущенных военным руководством. Газета отметила, что новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц подтверждают разногласия в окружении Путина. 

Российский юрист, блогер Марк Фейгин считает, что беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. "В России всегда так происходило", – добавил он. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Леонид Гозман
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