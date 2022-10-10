Гозман: Я все, что говорит Путин, слушаю. Вот он сидит над бумажкой: "Бу-бу-бу-бу-бу", а потом вдруг оторвется и скажет что-тот от себя. И ты такой: "Парень, ты совсем ку-ку?

Гозман: Мне кажется, что Владимир Владимирович действительно верит в то, что говорит. Он ушел в астрал Фото: svoboda.org

"Я полагаю, что он верит в то, что говорит. И это ужасно. Бывает, что политические деятели вешают своему народу лапшу на уши, но сами понимают, что они вешают лапшу на уши. Плохо, позорно, стыдно, но это еще полбеды. Совсем беда, когда они верят в то, что говорят. Мне кажется, что Владимир Владимирович действительно верит в то, что говорит. Он ушел в астрал. Он где-то там... Вот он верит – я не знаю, – что нас хотят поставить на колени, во всю эту ахинею он верит. Причем верит давно", – убежден Гозман.

Политик рассказал, что, в отличие от многих знакомых, всегда слушает выступления Путина.

"Вот некоторые говорят: "Зачем его слушать? Ну что он скажет?" А я все слушаю, мне все интересно. Особенно интересно мне всегда было то, что он говорит, оторвавшись от бумаги. Вот он сидит над бумажкой: "Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу", а потом вдруг оторвется от бумаги и скажет что-то от сердца, понимаете, по-настоящему, видно, что он говорит прямо от себя. И это "от себя" уже много лет – просто опа... [И ты такой:] "Ты что, парень, совсем ку-ку? Что ты сказал?" – рассказал оппозиционер.

В качестве примера он вспомнил выступление Путина на каком-то образовательном совещании.

"Что-то такое скучное произносит, произносит... И потом отрывается от бумажки и говорит: "Они же (американцы в смысле) буквально шарят по нашим школам, чтобы найти талантливых детей и вывезти в Америку". Ты чего? Кто тебе это вообще сказал? – продолжил политик. – И то, что он говорит про Украину, – это тоже [по его мнению] правда".

Грозман считает, что, среди прочего, причиной войны России против Украины стала "элементарная неадекватность".

"Помните, через пару дней после начала войны он обратился к вашим военным с тем, чтобы они брали власть в свои руки. Ты чего говоришь, парень? Ты кому говоришь? Ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь?" – возмутился политик.

Он сказал, что перед открытым вторжением в Украину российская пропаганда озвучивала очень дискриминационные заявления про Украину и украинцев.

"[Говорили] что вы все тут же сдадитесь, понятное дело, что украинцы вообще воевать не умеют... Логики ни хрена нет. Они тут устроили культ Победы 1945 года, а кто же победил? Что, украинцы не воевали, они не участвовали [во Второй мировой войне], их там не было? Они все были предателями, да? Безумие полное! Но они же верили! Чего они поперли на вас? Потому что они верили, что через три-четыре дня проведут парад в Киеве на Крещатике. Они забыли спросить у вас, как вы к этому относитесь. Ну, [президент Украины Владимир] Зеленский им устроил "парад" на Крещатике – нашу захваченную технику показал", – вспомнил Гозман.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube