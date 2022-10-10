ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гозман: Я все, что говорит Путин, слушаю. Вот он сидит над бумажкой: "Бу-бу-бу-бу-бу", а потом вдруг оторвется и скажет что-тот от себя. И ты такой: "Парень, ты совсем ку-ку?

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Гозман: Мне кажется, что Владимир Владимирович действительно верит в то, что говорит. Он ушел в астрал
Гозман: Мне кажется, что Владимир Владимирович действительно верит в то, что говорит. Он ушел в астрал
Фото: svoboda.org

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что президент РФ Владимир Путин верит в то, что говорит, – и о США, и об Украине. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я полагаю, что он верит в то, что говорит. И это ужасно. Бывает, что политические деятели вешают своему народу лапшу на уши, но сами понимают, что они вешают лапшу на уши. Плохо, позорно, стыдно, но это еще полбеды. Совсем беда, когда они верят в то, что говорят. Мне кажется, что Владимир Владимирович действительно верит в то, что говорит. Он ушел в астрал. Он где-то там... Вот он верит – я не знаю, – что нас хотят поставить на колени, во всю эту ахинею он верит. Причем верит давно", – убежден Гозман. 

Политик рассказал, что, в отличие от многих знакомых, всегда слушает выступления Путина. 

"Вот некоторые говорят: "Зачем его слушать? Ну что он скажет?" А я все слушаю, мне все интересно. Особенно интересно мне всегда было то, что он говорит, оторвавшись от бумаги. Вот он сидит над бумажкой: "Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу", а потом вдруг оторвется от бумаги и скажет что-то от сердца, понимаете, по-настоящему, видно, что он говорит прямо от себя. И это "от себя" уже много лет – просто опа... [И ты такой:] "Ты что, парень, совсем ку-ку? Что ты сказал?" – рассказал оппозиционер.

В качестве примера он вспомнил выступление Путина на каком-то образовательном совещании. 

"Что-то такое скучное произносит, произносит... И потом отрывается от бумажки и говорит: "Они же (американцы в смысле) буквально шарят по нашим школам, чтобы найти талантливых детей и вывезти в Америку". Ты чего? Кто тебе это вообще сказал? – продолжил политик. – И то, что он говорит про Украину, – это тоже [по его мнению] правда".

Грозман считает, что, среди прочего, причиной войны России против Украины стала "элементарная неадекватность".

"Помните, через пару дней после начала войны он обратился к вашим военным с тем, чтобы они брали власть в свои руки. Ты чего говоришь, парень? Ты кому говоришь? Ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь?" – возмутился политик.

Он сказал, что перед открытым вторжением в Украину российская пропаганда озвучивала очень дискриминационные заявления про Украину и украинцев. 

"[Говорили] что вы все тут же сдадитесь, понятное дело, что украинцы вообще воевать не умеют... Логики ни хрена нет. Они тут устроили культ Победы 1945 года, а кто же победил? Что, украинцы не воевали, они не участвовали [во Второй мировой войне], их там не было? Они все были предателями, да? Безумие полное! Но они же верили! Чего они поперли на вас? Потому что они верили, что через три-четыре дня проведут парад в Киеве на Крещатике. Они забыли спросить у вас, как вы к этому относитесь. Ну, [президент Украины Владимир] Зеленский им устроил "парад" на Крещатике – нашу захваченную технику показал",  вспомнил Гозман. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В последние годы Путин часто публично выступает на исторические темы. В 2021 году на сайте президента России была публикована его статья на украинском и на русском языках "Об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он повторил месседж, который озвучивал до этого неоднократно: россияне и украинцы, по его мнению, – один народ. Путин заявил, что Украину втягивали в "опасную геополитическую игру", цель которой – "превратить Украину в барьер между Европой и Россией" и "анти-Россию". В том же году он заявил, что Украину создал российский революционер Владимир Ленин. Большой исторической лекцией Путин сопроводил и заявление о признании "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в феврале 2022 года, за чем последовало открытое вторжение в Украину. 

Российские и украинские историки неоднократно опровергали тезисы Путина на историческую тематику. Например, российский историк Константин Ерусалимский в комментарии "Русской службе BBC" сказал, что Путин допускает "обычную для наших дней школьную ошибку", когда утверждает, что после крещения Руси славяне и другие племена были объединены "одной православной верой". Историк считает, что Путину очень хочется, чтобы россиян и украинцев объединяло именно православие, "причем под пастырской рукой РПЦ", но это, подчеркнул он, абсурд.

Аналитическая платформа VoxUkraine посвятила целую статью разбору, почему утверждение, что Украину придумал Ленин, – фейк.

В 2021 году Путин сказал, что читает работы российских религиозных философов Ивана Ильина и Николая Бердяева и что они "думали о России, думали о ее будущем". "Север.Реалии" напомнило основные идеи "любимого философа Путина" Ильина: все войны, которые вели русские, были оборонительными; Россия – жертва блокады со стороны Европы; Россия не делает ничего дурного.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Путина есть альтернативное понимание истории, в том числе истории Украины, и он постоянно ищет подтверждение своим словам в каких-то исторических трудах. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, пропаганда, российская пропаганда, Вторая мировая война, Леонид Гозман
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