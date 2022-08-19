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Климкин: Во время одного из разговоров с Порошенко Путин упомянул философа Шпенглера. У Порошенко потом его книга некоторое время лежала на столе

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Климкин: Путин не просто поехал, а одержим темой про особый российский путь и величие
Климкин: Путин не просто поехал, а одержим темой про особый российский путь и величие
Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что у президента РФ Владимира Путина есть альтернативное понимание истории, в том числе истории Украины, и он постоянно ищет подтверждение своим словам в каких-то исторических трудах.

"У него в голове сидит то, что Украина якобы ненастоящее государство, ненастоящая нация, у Украины нет настоящей истории, настоящего языка. И он ищет для этого какие-то факты, поддерживая этими фактами свое понимание. Есть люди, которые читают историю для того, чтобы ее понять. А я думаю, что Путин читает и пытается привлекать историю для того, чтобы подтвердить то, что он хочет подтвердить. То есть он набирает факты и строит из них мифологию", – сказал Климкин. 

Он вспомнил, как во время одного из разговоров с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко Путин цитировал немецкого философа первой половины XX века Освальда Шпенглера, автора книги "Закат Европы". Шпенглер писал об упадке западной цивилизации. 

"У Путина сидит в голове идея цивилизационного разрыва. Я помню, как во время одного из разговоров с Порошенко он упомянул Шпенглера. У Порошенко потом даже книга Шпенглера некоторое время лежала на столе. Я не знаю, читал ли он ее, – сказал Климкин. – Путин очень хорошо вбил себе в голову эти идеи про особый российский путь, про величие... Это точно часть того, во что он верит. Потому что у нас и особенно на Западе многие почему-то считали, что это блеф, манипуляция, симуляция. А я думаю, что во многие вещи, которые он говорит, [он верит]". 

Гордон спросил у собеседника, как ему кажется, "Путин немножко поехал на этой теме?"

"Не просто поехал, думаю, он действительно одержим этой темой, – ответил дипломат. Ему кажется, что есть некая несправедливость, которую только он как российский лидер должен исправить".

Климкин еще раз подчеркнул, что часто "на пальцах" приходится объяснять европейцам, что Путин действительно может искренне верить в то, что он говорит. 

"Я на пальцах поясняю европейцам: когда он цитирует российских религиозных философов [Ивана] Ильина или [Николая] Бердяева, значит, он их читал и по крайней мере что-то из них запомнил. Это не значит, что он это воспринимает так, как они это писали, но он ищет подтверждения своим идеям и представлениям, – считает дипломат. – Поэтому он верит, что он один из последних "спасителей", "собирателей [земель]", как у них это называется. Я думаю, что он верит в это абсолютно искренне".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В последние годы Путин часто публично выступает на исторические темы. В 2021 году на сайте президента России была публикована его статья на украинском и на русском языках "Об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он повторил месседж, который озвучивал до этого неоднократно: россияне и украинцы, по его мнению, – один народ. Путин заявил, что Украину втягивали в "опасную геополитическую игру", цель которой – "превратить Украину в барьер между Европой и Россией" и "анти-Россию". В том же году он заявил, что Украину создал российский революционер Владимир Ленин. Большой исторической лекцией Путин сопроводил и заявление о признании "независимости" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в феврале 2022 года, за чем последовало открытое вторжние в Украину. 

Российские и украинские историки неоднократно опровергали тезисы Путина на историческую тематику. Например, российский историк Константин Ерусалимский в комментарии "Русской службе BBC" сказал, что Путин допускает "обычную для наших дней школьную ошибку", когда утверждает, что после крещения Руси славяне и другие племена были объединены "одной православной верой". Историк считает, что Путину очень хочется, чтобы россиян и украинцев объединяло именно православие, "причем под пастырской рукой РПЦ", но это, подчеркнул он, абсурд.

Аналитическая платформа VoxUkraine посвятила целую статью разбору, почему утверждение, что Украину придумал Ленин, – фейк. 

В 2021 году Путин сказал, что читает работы Ильина и Бердяева и что они "думали о России, думали о ее будущем". "Север.Реалии" напомнило основные идеи "любимого философа Путина" Ильина: все войны, которые вели русские, были оборонительными; Россия – жертва блокады со стороны Европы; Россия не делает ничего дурного. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Украина, Павел Климкин, история
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