Климкин: Во время одного из разговоров с Порошенко Путин упомянул философа Шпенглера. У Порошенко потом его книга некоторое время лежала на столе

"У него в голове сидит то, что Украина якобы ненастоящее государство, ненастоящая нация, у Украины нет настоящей истории, настоящего языка. И он ищет для этого какие-то факты, поддерживая этими фактами свое понимание. Есть люди, которые читают историю для того, чтобы ее понять. А я думаю, что Путин читает и пытается привлекать историю для того, чтобы подтвердить то, что он хочет подтвердить. То есть он набирает факты и строит из них мифологию", – сказал Климкин.

Он вспомнил, как во время одного из разговоров с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко Путин цитировал немецкого философа первой половины XX века Освальда Шпенглера, автора книги "Закат Европы". Шпенглер писал об упадке западной цивилизации.

"У Путина сидит в голове идея цивилизационного разрыва. Я помню, как во время одного из разговоров с Порошенко он упомянул Шпенглера. У Порошенко потом даже книга Шпенглера некоторое время лежала на столе. Я не знаю, читал ли он ее, – сказал Климкин. – Путин очень хорошо вбил себе в голову эти идеи про особый российский путь, про величие... Это точно часть того, во что он верит. Потому что у нас и особенно на Западе многие почему-то считали, что это блеф, манипуляция, симуляция. А я думаю, что во многие вещи, которые он говорит, [он верит]".

Гордон спросил у собеседника, как ему кажется, "Путин немножко поехал на этой теме?"

"Не просто поехал, думаю, он действительно одержим этой темой, – ответил дипломат. –Ему кажется, что есть некая несправедливость, которую только он как российский лидер должен исправить".

Климкин еще раз подчеркнул, что часто "на пальцах" приходится объяснять европейцам, что Путин действительно может искренне верить в то, что он говорит.

"Я на пальцах поясняю европейцам: когда он цитирует российских религиозных философов [Ивана] Ильина или [Николая] Бердяева, значит, он их читал и по крайней мере что-то из них запомнил. Это не значит, что он это воспринимает так, как они это писали, но он ищет подтверждения своим идеям и представлениям, – считает дипломат. – Поэтому он верит, что он один из последних "спасителей", "собирателей [земель]", как у них это называется. Я думаю, что он верит в это абсолютно искренне".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube