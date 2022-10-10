Гозман: Я летел из Москвы в Тель-Авив. Билет стоил больше $10 тыс. One way. На следующий день жена летела в Берлин за $12 тыс. Теперь в России это нормально

Гозман: Сейчас рванули очень многие те, кого могут забрить, они на фронт не хотят Фото: svoboda.org

Гозман вечером 28 сентября вышел из спецприемника в Москве после 30 суток ареста из-за постов в соцсетях, в которых, по мнению следственных органов, он отождествлял СССР и нацистскую Германию. В ночь на 29 сентября он вылетел из Москвы в Тель-Авив. По словам политика, он сел на рейс, на который его знакомые экстренно нашли билет (политик предполагал, что его могут задержать повторно).

"Когда я сейчас выезжал, мне, слава богу, достали билет на ту же ночь. Я летел на Тель-Авив. Ну, что достали! Билет стоил больше $10 тыс. One way. А на следующий день летела моя жена. Она летела на Берлин. По-моему, $12 тыс. И летела она 36 часов! Москва – Берлин – 36 часов! Не я брал билеты, естественно, – я в тюрьме сидел, мне было не до того. Но да, теперь [в России] это нормально", – сказал Гозман.

По словам политика, на другие направления цены примерно такие же. Например, сын его знакомого летел из Москвы в Ереван – билет стоил около $11 тыс.

Он напомнил, что в целом с 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, страну, по данным СМИ, покинуло около 700 тыс. человек.

"Это уже вторая волна. Не самые худшие, как вы выразились, выехали после 24 февраля, когда начался исход. Тогда выезжала интеллигенция, люди, либерально настроенные, которые не хотели не только погибать, но и убивать, которые понимают преступность происходящего и так далее. Сейчас рванули очень многие те, кого могут забрить, которым, может быть, наплевать и на Украину, но они на фронт не хотят. По крайней мере те там тоже есть!" – объяснил ажиотаж на границах Гозман.

Ранее, по данным сайта Aviasales, самые дешевые авиабилеты на рейс Москва – Тель-Авив стоили около 10 тыс. руб. (около $163). Самые дорогие билеты на этом направлении были в августе – в районе 20 тыс. руб. ($325). В Берлин из Москвы, по информации Aviasales, можно было долететь за 7 тыс. руб. ($114).

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