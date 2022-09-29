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В России отпустили оппозиционера Гозмана после 30 суток ареста

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Леонид Гозман опасался, что его снова арестуют
Леонид Гозман опасался, что его снова арестуют
Фото: Ирина Воробьева / Facebook

Российского оппозиционного политика, президента движения "Союз правых сил" Леонида Гозмана выпустили из спецприемника в Москве 29 сентября после 30 суток ареста. Об этом сообщает "Новая газета Европа".

"Я очень рад, что меня отпустили. Предполагал, что они пустят меня на третий, на четвертый круг… Но почему-то они этого не сделали. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я горжусь своей дочерью, которая организовывала всю кампанию, и своей женой. Если они не приедут за мной в ближайшие два часа, значит, все хорошо", – сказал политик.

Адвокат Михаил Бирюков написал в Facebook, что проводил Гозмана прямо от спецприемника до паспортного контроля в аэропорту. 

https://www.facebook.com/birukovm/posts/pfbid0RxAbiyGZVYac4ysy9TqR3D5vcqmytVHS7o57RwkhNrKXjHGWLWtAGX7wtL8oNMJLl

Сам Гозман в Facebook опубликовал фото с женой в аэропорту и написал, что он улетает сейчас, а супруга – через сутки.

https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/posts/pfbid02nunNFeKmjv93umU4MQAZQYJVtrdrvaQM1uD6WyiqoadbQTkWkxNLY92j9mrzNonBl

Контекст:

30 августа Гозман получил 15 суток ареста за пост в Fаcebook, в котором он заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин был хуже немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

14 сентября прямо на выходе из спецприемника отбывшего арест Гозмана снова арестовали по той же статье о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. На этот раз — за пост в "Живом журнале" от 2013 года, где он писал о том, что подразделения СМЕРШ и НКВД в целом ничуть не лучше, чем СС и гестапо.

Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание "решающей роли" советского народа в разгроме нацизма было объявлено в России незаконным в 2021 году. В апреле 2022-го за это ввели наказание в виде штрафа или ареста, сообщала "Медуза".

Теги: Россия, оппозиция, арест, Леонид Гозман
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