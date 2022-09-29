В России отпустили оппозиционера Гозмана после 30 суток ареста

"Я очень рад, что меня отпустили. Предполагал, что они пустят меня на третий, на четвертый круг… Но почему-то они этого не сделали. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я горжусь своей дочерью, которая организовывала всю кампанию, и своей женой. Если они не приедут за мной в ближайшие два часа, значит, все хорошо", – сказал политик.

Адвокат Михаил Бирюков написал в Facebook, что проводил Гозмана прямо от спецприемника до паспортного контроля в аэропорту.

Сам Гозман в Facebook опубликовал фото с женой в аэропорту и написал, что он улетает сейчас, а супруга – через сутки.