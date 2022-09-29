В России отпустили оппозиционера Гозмана после 30 суток ареста

"Я очень рад, что меня отпустили. Предполагал, что они пустят меня на третий, на четвертый круг… Но почему-то они этого не сделали. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я горжусь своей дочерью, которая организовывала всю кампанию, и своей женой. Если они не приедут за мной в ближайшие два часа, значит, все хорошо", – сказал политик.
Адвокат Михаил Бирюков написал в Facebook, что проводил Гозмана прямо от спецприемника до паспортного контроля в аэропорту.
Сам Гозман в Facebook опубликовал фото с женой в аэропорту и написал, что он улетает сейчас, а супруга – через сутки.
30 августа Гозман получил 15 суток ареста за пост в Fаcebook, в котором он заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин был хуже немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
14 сентября прямо на выходе из спецприемника отбывшего арест Гозмана снова арестовали по той же статье о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. На этот раз — за пост в "Живом журнале" от 2013 года, где он писал о том, что подразделения СМЕРШ и НКВД в целом ничуть не лучше, чем СС и гестапо.
Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание "решающей роли" советского народа в разгроме нацизма было объявлено в России незаконным в 2021 году. В апреле 2022-го за это ввели наказание в виде штрафа или ареста, сообщала "Медуза".