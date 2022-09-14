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В Москве снова задержали вышедшего из-под ареста Гозмана, на этот раз – за публикацию 2013 года – адвокат

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Гозман: Морально к тюрьме я готов
Гозман: Морально к тюрьме я готов
Фото: Общероссийский гражданский форум / Fаcebook

В Москве на выходе из спецприемника снова задержали отбывшего 15 суток ареста оппозиционного политика, президента движения "Союз правых сил" Леонида Гозмана. Об этом 13 сентября сообщила "Новая газета. Европа".

Гозман находился под арестом за опубликованный в 2020 году пост в Fаcebook, в котором он заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин был хуже немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Издание отмечает, что российские полицейские "задержали политика у дверей спецприемника, посадили в полицейскую машину и увезли".

Адвокат Михаил Бирюков объяснил изданию, что "Гозмана задержали по статье о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии (ч. 2 ст. 13.48 КоАП) за пост 2013 года в "Живом Журнале", и 14 сентября Тверской райсуд Москвы будет рассматривать административное дело в отношении оппозиционера. До того момента он останется в ОВД.

"Я надеюсь, что Леонид получит не административный арест. У него желчнокаменная болезнь, с ней нельзя помещать в спецприемник. Когда мы сказали это судье, он сказал, раз Леонид недавно лежал в больнице, значит, уже выздоровел и может отбывать наказание", – сказал Бирюков.

Письмо от Гозмана опубликовала 13 сентября в Fаcebook его дочь Ольга.

"Они арестовали меня снова. Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. [...] Морально к тюрьме я готов. Я ни в чем не виноват ни перед людьми, ни перед страной. Я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду о нашей жизни и о наших властях. Я лишь исполнял свой гражданский долг – по мере сил боролся с этой бесчеловечной системой, обрекающей на гибель и Россию, и мир. Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили иноагентом. Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдет", – написал он.

https://www.facebook.com/olga.gozman/posts/pfbid02ooYH11GvzofGtLH7UGeFA3DRmoA1gUyS5UhKGxMMhfw3oPJ62CPGAYPyxePRq3Vjl

Контекст:

Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание "решающей роли" советского народа в разгроме нацизма было объявлено в России незаконным в 2021 году. В апреле 2022-го за это ввели наказание в виде штрафа или ареста, писала "Медуза".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оппозиция, Москва, тюрьма, арест, адвокат, Леонид Гозман, письмо
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