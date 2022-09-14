В Москве снова задержали вышедшего из-под ареста Гозмана, на этот раз – за публикацию 2013 года – адвокат

Гозман находился под арестом за опубликованный в 2020 году пост в Fаcebook, в котором он заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин был хуже немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Издание отмечает, что российские полицейские "задержали политика у дверей спецприемника, посадили в полицейскую машину и увезли".

Адвокат Михаил Бирюков объяснил изданию, что "Гозмана задержали по статье о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии (ч. 2 ст. 13.48 КоАП) за пост 2013 года в "Живом Журнале", и 14 сентября Тверской райсуд Москвы будет рассматривать административное дело в отношении оппозиционера. До того момента он останется в ОВД.

"Я надеюсь, что Леонид получит не административный арест. У него желчнокаменная болезнь, с ней нельзя помещать в спецприемник. Когда мы сказали это судье, он сказал, раз Леонид недавно лежал в больнице, значит, уже выздоровел и может отбывать наказание", – сказал Бирюков.

Письмо от Гозмана опубликовала 13 сентября в Fаcebook его дочь Ольга.

"Они арестовали меня снова. Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. [...] Морально к тюрьме я готов. Я ни в чем не виноват ни перед людьми, ни перед страной. Я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду о нашей жизни и о наших властях. Я лишь исполнял свой гражданский долг – по мере сил боролся с этой бесчеловечной системой, обрекающей на гибель и Россию, и мир. Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили иноагентом. Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдет", – написал он.