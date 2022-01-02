"Это наше спасение". Гозман объяснил, чем Путин отличается от Сталина

"Конечно, мы можем пыжиться сколько угодно, но, даже если сам Владимир Владимирович не понимает реальности, ее понимают его министры, ближайшие сотрудники. И они понимают, что совсем расплеваться с Америкой можно, но тогда придется входить в состав Китая как одна из его провинций и дальше жить спокойно. Но если мы хотим как-то жить более-менее независимо, отношения с США нам нужны", – сказал Гозман.

По словам российского политика, Путин отличается от советского диктатора Иосифа Сталина "не только тем, что Сталин проливал больше крови, но и тем, что сталинская элита и сам Сталин были завязаны исключительно на СССР – они жили здесь, здесь были дачи, жили дети и так далее".

"Путинская элита – и, возможно, это наше спасение – вся завязана на Запад, и это они терять не хотят. Поэтому президент США – это ровно тот человек, который может сказать президенту России: "Сюда лезть нельзя, и, если ты так сделаешь, мы ударим вот здесь", – объяснил Гозман.

Он считает, что проблема российской внешней политики заключается не только в агрессивности и "уровне адекватности", но и в том, что в Москве "не очень реально представляют реальный мир".

"Им почему-то кажется, что они могут быть с Китаем на равных. А какое "на равных"? Это союз волка и зайчика. Поэтому коэффициент неадекватности нужно вводить, когда мы пытаемся понять, чего они хотят. Задача минимум для Путина, как мне кажется, – чтобы Запад сказал: "Ну ладно, черт с тобой, делай в Украине, что хочешь". Или более мягкий вариант: "Что взял – то взял, то твое, дальше не лезь, а помогать Украине освобождаться мы уже не будем". Вот то, что ему надо получить. Но он этого не получит, потому что война в Украине наносит ущерб безопасности США и Европы", – подчеркнул Гозман.