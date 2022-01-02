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"Это наше спасение". Гозман объяснил, чем Путин отличается от Сталина

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Элита Путина (на фото) "завязана" на Запад, считает Гозман
Элита Путина (на фото) "завязана" на Запад, считает Гозман
Фото: ЕРА

От конфронтации с Западом российскую власть сдерживает то, что реальность понимает окружение президента РФ Владимира Путина, а не сам глава Кремля. Такое мнение выразил 2 января в эфире телеканала "Украина 24" российский политик, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.

"Конечно, мы можем пыжиться сколько угодно, но, даже если сам Владимир Владимирович не понимает реальности, ее понимают его министры, ближайшие сотрудники. И они понимают, что совсем расплеваться с Америкой можно, но тогда придется входить в состав Китая как одна из его провинций и дальше жить спокойно. Но если мы хотим как-то жить более-менее независимо, отношения с США нам нужны", – сказал Гозман.

По словам российского политика, Путин отличается от советского диктатора Иосифа Сталина "не только тем, что Сталин проливал больше крови, но и тем, что сталинская элита и сам Сталин были завязаны исключительно на СССР – они жили здесь, здесь были дачи, жили дети и так далее".

"Путинская элита – и, возможно, это наше спасение – вся завязана на Запад, и это они терять не хотят. Поэтому президент США – это ровно тот человек, который может сказать президенту России: "Сюда лезть нельзя, и, если ты так сделаешь, мы ударим вот здесь", – объяснил Гозман.

Он считает, что проблема российской внешней политики заключается не только в агрессивности и "уровне адекватности", но и в том, что в Москве "не очень реально представляют реальный мир".

"Им почему-то кажется, что они могут быть с Китаем на равных. А какое "на равных"? Это союз волка и зайчика. Поэтому коэффициент неадекватности нужно вводить, когда мы пытаемся понять, чего они хотят. Задача минимум для Путина, как мне кажется, – чтобы Запад сказал: "Ну ладно, черт с тобой, делай в Украине, что хочешь". Или более мягкий вариант: "Что взял – то взял, то твое, дальше не лезь, а помогать Украине освобождаться мы уже не будем". Вот то, что ему надо получить. Но он этого не получит, потому что война в Украине наносит ущерб безопасности США и Европы", – подчеркнул Гозман.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

30 декабря президент США Джо Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин согласился с тем, что в январе пройдет три раунда переговоров касательно требований России, и "не выразил несогласия ни с чем". "Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО, и ему придется заплатить высокую цену", – подчеркнул Байден.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Иосиф Сталин, Джо Байден, переговоры, политика, российская агрессия, президент, Леонид Гозман
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