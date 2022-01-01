ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Кое-что знаю". Луценко считает, что у Путина есть компромат на Зеленского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко (на фото) считает, что Зеленского нельзя отпускать общаться с Путиным один на один
Луценко (на фото) считает, что Зеленского нельзя отпускать общаться с Путиным один на один
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что желание президента Украины Владимира Зеленского поговорить с президентом России Владимиром Путиным связано с тем, что у Кремля есть компромат на главу Украинского государства. Об этом Луценко заявил 1 января в эфире телеканала "Украина 24".

"С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", – сказал он.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что "отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно".

Луценко не исключает, что после разговора с Путиным Зеленский вернется и скажет: "Смотрите, 175 тыс. войска не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет".

"Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, к смерти каждого его верного гражданина", – заявил бывший генпрокурор.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата, в рамках которого ищут решение конфликта на Донбассе.

20 апреля 2021 года Зеленский предлагал Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

14 декабря Кулеба объяснил, что активные переговоры о возможной встрече Путина и Зеленского не ведутся.

Теги: Россия, Владимир Путин, Юрий Луценко, Донбасс, переговоры, Владимир Зеленский, спецслужбы, компромат, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут
Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут
"Все остальные – пыль у ваших ног". 39-летняя Надежда Мейхер снялась топлес
"Все остальные – пыль у ваших ног". 39-летняя Надежда Мейхер снялась топлес
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео
"Балдеж", "Капец, красота неземная!" Никитюк снялась в прозрачном топе и прозрачной мини-юбке
"Балдеж", "Капец, красота неземная!" Никитюк снялась в прозрачном топе и прозрачной мини-юбке
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом
Собчак показала, как выглядит утром 1 января без фильтров
Собчак показала, как выглядит утром 1 января без фильтров
"До Каролины еще далеко", "Клон Лорак". Невесту Налчаджиоглу захейтили в сети
"До Каролины еще далеко", "Клон Лорак". Невесту Налчаджиоглу захейтили в сети
"Сиськи топ", "Проституция на каждом фото". Водонаева засветила пышную грудь в декольте
"Сиськи топ", "Проституция на каждом фото". Водонаева засветила пышную грудь в декольте
"Соска", "Смотрю на тебя и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье
"Шаловливая баба", "Жиголо откинулся". Семенович показала, что с ней произошло в первый день 2022 года
"Шаловливая баба", "Жиголо откинулся". Семенович показала, что с ней произошло в первый день 2022 года
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины
Умерла легендарная актриса Бетти Уайт, не дожив до 100-летнего юбилея 17 дней
Умерла легендарная актриса Бетти Уайт, не дожив до 100-летнего юбилея 17 дней
"Две бабы лижутся", "Это сын Наташи Королевой и Тарзана?" Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом
"Две бабы лижутся", "Это сын Наташи Королевой и Тарзана?" Дочь Поляковой захейтили за фото поцелуя с бойфрендом
Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд
Дэниел Крейг получил такой же рыцарский орден, как и Джеймс Бонд
"Кто-то трусы реже покупает", "Где она их каждую неделю находит?" Волочкова показала свою новую "влюбленность"
"Кто-то трусы реже покупает", "Где она их каждую неделю находит?" Волочкова показала свою новую "влюбленность"
Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео
Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (254402)
2
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (236452)
3
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру (76493)
4
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди (47945)
5
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко (43616)
6
"Своя пацанка". Loboda снялась на корточках с разведенными ногами (38630)
7
"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала (37619)
8
В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой (36016)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS