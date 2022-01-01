"Кое-что знаю". Луценко считает, что у Путина есть компромат на Зеленского

Луценко (на фото) считает, что Зеленского нельзя отпускать общаться с Путиным один на один Фото: Юрій Луценко / Facebook

"С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", – сказал он.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что "отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно".

Луценко не исключает, что после разговора с Путиным Зеленский вернется и скажет: "Смотрите, 175 тыс. войска не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет".

"Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, к смерти каждого его верного гражданина", – заявил бывший генпрокурор.