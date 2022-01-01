Путин уверен, что послан Всевышним, чтобы переиграть историю – профессор Соловей

"Президент сейчас берет на себя историческую, как он считает миссию, добиться от Запада ключевых уступок, а потом его преемники уже на этом достигнутом триумфе могут выстраивать новые отношения с Западом. [...] Он сказал своим соратникам, что [президент США Джо] Байден не намерен идти на существенные уступки, поэтому давление со стороны Российской Федерации будет наращиваться. Кстати, появится новая зона напряженности – это Прибалтика, страны Балтии", – сказал он.

Аналитик подчеркнул, что это не прогнозы, а "то, что они намереваются сделать".

"Его раздражает существование стран Балтии независимых. Помните, знаменитая фраза [главы МИД СССР Вячеслава] Молотова о Польше: "Уродливое порождение Версальского договора". Это точно характеризует отношение Путина к странам Балтии, абсолютно точно – уродливое порождение распада Советского Союза, крупнейшая геополитическая катастрофа XX века", – объяснил Соловей.

На вопрос журналиста о "Таллинн наш" он ответил, что глава Кремля хочет, чтобы страны Балтии не были членами НАТО и "они должны иметь обязывающие договоры с Россией, добиться их финляндизации".

"Он (Путин. – "ГОРДОН") уверен, что он послан сюда Всевышним (или я уже не знаю кем), но у него здесь мистические совершенно точно аллюзии – для того чтобы переиграть историю, взять реванш за крушение Советского Союза. Это его великая миссия. И он для этого получил власть. Это его убеждение", – заявил Соловей.

По его словам, в этом Путин убедил свое ближайшее окружение.

"В его окружении сейчас противников войны не осталось. А в 2014-м, 2015 году они были даже среди военных. А сейчас нет. Он их уверил, что он сможет, что сейчас уникальный момент. Он заблуждается, да, но само по себе это уверение, а главное – эта самонадеянность – они чрезвычайно опасны для мира и для нас, естественно", – подчеркнул Соловей.