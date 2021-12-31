Путин назвал вероятные санкции США против России в случае полноценной агрессии против Украины "серьезнейшей ошибкой"

"С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", – говорится в сообщении.

В свою очередь Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме и продлился около 50 минут.