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Путин назвал вероятные санкции США против России в случае полноценной агрессии против Украины "серьезнейшей ошибкой"

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Путин заявил, что вероятные масштабные санкции США поставят под угрозу американско-российские отношения
Путин заявил, что вероятные масштабные санкции США поставят под угрозу американско-российские отношения
Фото: EPA

Во время разговора с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин 30 декабря заявил, что масштабные санкции, которые Штаты могут ввести из-за экскалации ситуации с Украиной, будут грозить разрывом российско-американских отношений. Об этом говорится на сайте Кремля.

"С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений", – говорится в сообщении.

В свою очередь Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме и продлился около 50 минут

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Также в США предупреждали Россию, что готовы ввести санкции в случае военного вторжения в Украину.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, санкции, Джо Байден, война, Кремль
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