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Суд в России отправил Гозмана под арест за пост в соцсети в 2020 году со сравнением Сталина и Гитлера

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Гозман (на фото) писал, что "Гитлер абсолютное зло, но Сталин еще хуже"
Гозман (на фото) писал, что "Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже"
Фото: Gaidar Foundation - Фонд Егора Гайдара / Facebook

В России оппозиционный политик, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман получил 15 суток ареста за пост в Fаcebook, в котором он заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин был хуже немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Об этом 30 августа сообщила "Медуза".

Издание отмечает, что Гозману "вменили статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП)".

"На Гозмана, который вскоре после начала войны уехал из России, но затем вернулся, также заведено уголовное дело по статье о неподаче уведомления о двойном гражданстве", – пишет "Медуза".

Суд решил применить к Гозману максимально предусмотренное наказание по указанной статье.

О задержании оппозиционера в Москве сообщило 29 августа сообщество "ОВД-инфо".

Причиной ареста стал пост Гозмана в Fаcebook за 28 октября 2020 года, в нем он упоминает Гитлера и Сталина.

"Приравнивать их нельзя. Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС – преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу", – написал Гозман.

Пост по состоянию на 30 августа 2022 года еще доступен.

Скриншот: Leonid Gozman / Facebook
Скриншот: Leonid Gozman / Facebook

Контекст:

Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание "решающей роли" советского народа в разгроме нацизма было объявлено в России незаконным в 2021 году. В апреле 2022-го за это ввели наказание в виде штрафа или ареста, писала "Медуза".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иосиф Сталин, Facebook, оппозиция, Адольф Гитлер, Москва, арест, задержание, Леонид Гозман, суд, диктатор
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