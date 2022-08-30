Суд в России отправил Гозмана под арест за пост в соцсети в 2020 году со сравнением Сталина и Гитлера

Гозман (на фото) писал, что "Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже" Фото: Gaidar Foundation - Фонд Егора Гайдара / Facebook

Издание отмечает, что Гозману "вменили статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП)".

"На Гозмана, который вскоре после начала войны уехал из России, но затем вернулся, также заведено уголовное дело по статье о неподаче уведомления о двойном гражданстве", – пишет "Медуза".

Суд решил применить к Гозману максимально предусмотренное наказание по указанной статье.

О задержании оппозиционера в Москве сообщило 29 августа сообщество "ОВД-инфо".

Причиной ареста стал пост Гозмана в Fаcebook за 28 октября 2020 года, в нем он упоминает Гитлера и Сталина.

"Приравнивать их нельзя. Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС – преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу", – написал Гозман.

Пост по состоянию на 30 августа 2022 года еще доступен.

Скриншот: Leonid Gozman / Facebook