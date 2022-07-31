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В США продали наручные часы Гитлера за более чем $1 млн

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Часы Гитлера продали за $1,1 млн почти в два раза дешевле ожидаемой цены
Часы Гитлера продали за $1,1 млн – почти в два раза дешевле ожидаемой цены
Фото: alexautographs.com

Наручные часы, принадлежавшие немецкому диктатору Адольфу Гитлеру, продали 28 июля на торгах в аукционном доме Alexander Historical Auctions за более чем $1,1 млн. Об этом говорится на сайте аукциона.

Согласно данным аукционного дома, золотые часы подарили Гитлеру в 1933 году члены Национал-социалистической рабочей партии Германии.

Впоследствии аксессуар обнаружил французский солдат в бывшей альпийской резиденции немецкого фюрера в Берхтесгадене 4 мая 1945 года – через четыре дня после самоубийства Гитлера в Берлине. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата в течение десятилетий.

На золотом корпусе часов изображен орел, свастика и инициалы лидера немецких нацистов. При этом сумма, за которую продали лот, оказалась значительно ниже его стартовой цены: за аксессуар рассчитывали выручить от $2 млн до $4 млн.

Фото: alexautographs.com
Фото: alexautographs.com

На аукционе продали и ряд других артефактов нацистской эпохи. Например, за имперского орла, предположительно находившегося в рейхсканцелярии в Берлине, заплатили $200 тыс. Бронзовый бювар, на котором Гитлер, якобы подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о "присоединении" приграничных территорий Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, приобрели за $290 тыс.

Также на аукционе за $27,5 тыс. продали картину, которую, как считается, написал Гитлер. На ней изображен Кельштайнхаус – чайный домик, подаренный Национал-социалистической немецкой рабочей партией Гитлеру на его 50-летие.

Фото: alexautographs.com
Фото: alexautographs.com

Контекст:

Гитлер руководил Германией с августа 1934 года по апрель 1945-го. Застрелился 30 апреля 1945 года в окруженном противником Берлине.

В 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions уже выставлял на торги имущество Гитлера. Тогда продавали личный телефон немецкого диктатора.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Адольф Гитлер, аукцион, торги
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