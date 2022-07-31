В США продали наручные часы Гитлера за более чем $1 млн

Согласно данным аукционного дома, золотые часы подарили Гитлеру в 1933 году члены Национал-социалистической рабочей партии Германии.
Впоследствии аксессуар обнаружил французский солдат в бывшей альпийской резиденции немецкого фюрера в Берхтесгадене 4 мая 1945 года – через четыре дня после самоубийства Гитлера в Берлине. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата в течение десятилетий.
На золотом корпусе часов изображен орел, свастика и инициалы лидера немецких нацистов. При этом сумма, за которую продали лот, оказалась значительно ниже его стартовой цены: за аксессуар рассчитывали выручить от $2 млн до $4 млн.
На аукционе продали и ряд других артефактов нацистской эпохи. Например, за имперского орла, предположительно находившегося в рейхсканцелярии в Берлине, заплатили $200 тыс. Бронзовый бювар, на котором Гитлер, якобы подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о "присоединении" приграничных территорий Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, приобрели за $290 тыс.
Также на аукционе за $27,5 тыс. продали картину, которую, как считается, написал Гитлер. На ней изображен Кельштайнхаус – чайный домик, подаренный Национал-социалистической немецкой рабочей партией Гитлеру на его 50-летие.
Гитлер руководил Германией с августа 1934 года по апрель 1945-го. Застрелился 30 апреля 1945 года в окруженном противником Берлине.
В 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions уже выставлял на торги имущество Гитлера. Тогда продавали личный телефон немецкого диктатора.