Путин встречался с Эрдоганом. В России заявили, что на обсуждение Украины не хватило времени

Пресс-служба Путина опубликовала только две короткие речи обоих президентов, в которых Украина упоминается лишь раз – в контексте "зерновой сделки".

"Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны быть благодарны за это", – процитировали в Кремле своего президента.

Государственное турецкое агентство "Анадолу" отметило, что переговоры Путина и Эрдогана в Астане продолжались полтора часа.

В Турции подтвердили, что обсуждался вывоз зерна из Украины.

Близкий к Кремлю Twitter-канал опубликовал ролик, в котором видно, что Эрдоган опоздал на встречу с Путиным.

На встречу с Эрдоганом Путин пришел пораньше. Еще раз просмотрел речь pic.twitter.com/WqP4UXBlpP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 13, 2022

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что тема переговоров России и Украины затронута не была, и попросил "не делать политических выводов", пишет ТАСС.

По словам Ушакова, это объясняется тем, что Путин и Эрдоган "потратили очень много времени" на обсуждение других тем, в том числе торгово-политической тематики.

11 октября CNN Türk сообщало, что Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине, где идет война, и сближению сторон при посредничестве Турции.