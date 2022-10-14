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ПОЛИТИКА

Путин встречался с Эрдоганом. В России заявили, что на обсуждение Украины не хватило времени

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Президенты встречались в Астане
Президенты встречались в Астане
Фото: kremlin.ru

13 мая в столице Казахстана Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает сайт Кремля.

Пресс-служба Путина опубликовала только две короткие речи обоих президентов, в которых Украина упоминается лишь раз – в контексте "зерновой сделки".

"Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны быть благодарны за это", – процитировали в Кремле своего президента.

Государственное турецкое агентство "Анадолу" отметило, что переговоры Путина и Эрдогана в Астане продолжались полтора часа.

В Турции подтвердили, что обсуждался вывоз зерна из Украины.

Близкий к Кремлю Twitter-канал опубликовал ролик, в котором видно, что Эрдоган опоздал на встречу с Путиным.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что тема переговоров России и Украины затронута не была, и попросил "не делать политических выводов", пишет ТАСС.

По словам Ушакова, это объясняется тем, что Путин и Эрдоган "потратили очень много времени" на обсуждение других тем, в том числе торгово-политической тематики.

11 октября CNN Türk сообщало, что Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине, где идет война, и сближению сторон при посредничестве Турции.

Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.

20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября, когда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, война, переговоры, Юрий Ушаков, Астана, президент, зерно
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