Путин встречался с Эрдоганом. В России заявили, что на обсуждение Украины не хватило времени

Пресс-служба Путина опубликовала только две короткие речи обоих президентов, в которых Украина упоминается лишь раз – в контексте "зерновой сделки".
"Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны быть благодарны за это", – процитировали в Кремле своего президента.
Государственное турецкое агентство "Анадолу" отметило, что переговоры Путина и Эрдогана в Астане продолжались полтора часа.
В Турции подтвердили, что обсуждался вывоз зерна из Украины.
Близкий к Кремлю Twitter-канал опубликовал ролик, в котором видно, что Эрдоган опоздал на встречу с Путиным.
На встречу с Эрдоганом Путин пришел пораньше. Еще раз просмотрел речь pic.twitter.com/WqP4UXBlpP— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 13, 2022
Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что тема переговоров России и Украины затронута не была, и попросил "не делать политических выводов", пишет ТАСС.
По словам Ушакова, это объясняется тем, что Путин и Эрдоган "потратили очень много времени" на обсуждение других тем, в том числе торгово-политической тематики.
11 октября CNN Türk сообщало, что Эрдоган во время встречи с Путиным может призвать к снижению напряжения в Украине, где идет война, и сближению сторон при посредничестве Турции.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.
20 сентября 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины.
Турция поспособствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября, когда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины.