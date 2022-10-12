В РФ по делу о взрыве Крымского моста задержали восемь человек. ГУР удивляется, что на месте "не нашли визиток"

Взрывное устройство было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки, выехавшей из Болгарии, считают в ФСБ Фото: ЕРА

Как заявили российские спецслужбы, в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении. Восемь человек (пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении) задержаны.

Взрывное устройство якобы было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки. В начале августа она выехала в грузовике из порта Одессы в болгарское Русе, оттуда – в Поти (Грузия) и далее в Армению.

"С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена замена документов, после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Армения, город Алаверди), а получателем – ООО" Лидер" (Москва)", – пишет ФСБ.

7 октября якобы при содействии гражданина Украины и еще пятерых граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Крыму, говорится в заявлении ФСБ.

"В этот же день упаковки с пленкой были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 6.03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв", – считают спецслужбы.

По их версии, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с подозреваемыми якобы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем. Он якобы использовал для координации "виртуальный анонимный телефонный номер", купленный в Интернете, а также реальный номер, зарегистрированный на гражданина Украины.

"Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", – заявили в ФСБ.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Суспільному назвал заявление ФСБ "вздором", не нуждающимся в комментариях.

"Вздор – вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", – сказал он.