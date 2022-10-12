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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ по делу о взрыве Крымского моста задержали восемь человек. ГУР удивляется, что на месте "не нашли визиток"

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Взрывное устройство было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки, выехавшей из Болгарии, считают в ФСБ
Взрывное устройство было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки, выехавшей из Болгарии, считают в ФСБ
Фото: ЕРА

Федеральная служба безопасности России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Об этом 12 октября сообщил сайт ФСБ.

Как заявили российские спецслужбы, в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении. Восемь человек (пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении) задержаны.

Взрывное устройство якобы было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой пленки. В начале августа она выехала в грузовике из порта Одессы в болгарское Русе, оттуда – в Поти (Грузия) и далее в Армению.

"С 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена замена документов, после чего его отправителем уже было ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУПП" (Армения, город Алаверди), а получателем – ООО" Лидер" (Москва)", – пишет ФСБ.

7 октября якобы при содействии гражданина Украины и еще пятерых граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Крыму, говорится в заявлении ФСБ.

"В этот же день упаковки с пленкой были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 6.03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв", – считают спецслужбы.

По их версии, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с подозреваемыми якобы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем. Он якобы использовал для координации "виртуальный анонимный телефонный номер",  купленный в Интернете, а также реальный номер, зарегистрированный на гражданина Украины.

"Расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", – заявили в ФСБ.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Суспільному назвал заявление ФСБ "вздором", не нуждающимся в комментариях.

"Вздор – вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста", – сказал он.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Путин прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив в этом спецслужбы Украины. В свою очередь Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Представители украинской власти комментировали факт взрыва на мосту, но не подтверждали причастность к этому Украины. Минобороны Украины напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Теги: Россия, Украина, Грузия, взрыв, Болгария, ФСБ, Армения, взрывчатка, следствие, Андрей Юсов, война России против Украины, задержание, Крымский мост, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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