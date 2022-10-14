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Российское правительство поручило восстановить Крымский мост к июлю 2023 года

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Полностью восстановить Керченский мост власти РФ планируют к июлю 2023-го
Полностью восстановить Керченский мост власти РФ планируют к июлю 2023-го
Фото: EPA

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять российская компания "Нижнеангарсктрансстрой", сообщает 14 октября в Telegram издание "Медуза".

Издание публикует соответствующее распоряжение правительства РФ от 13 октября.

"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года", – сказано в документе.

Этим же документом правительство РФ определило компанию "Нижнеангарсктранссгрой" единственным исполнителем работ по восстановлению моста.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Вечером 8 октября коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части. При этом грузовые автомобили на мост не пускают – их разрешили переправлять исключительно на пароме, в очереди на который, по данным росСМИ, требуется ждать трое-четверо суток.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Теги: Россия, Владимир Путин, взрыв, оккупация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, происшествия, взрывы, Крымский мост, разрушения, происшествие, российские оккупанты
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