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Геращенко назвал главную цель взрыва на Крымском мосту

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Геращенко: То, что произошло на Крымском мосту, это удар не столько по инфраструктуре, сколько по чувству, что Крым навсегда привязан к России
Геращенко: То, что произошло на Крымском мосту, – это удар не столько по инфраструктуре, сколько по чувству, что Крым навсегда привязан к России
Фото: МВС України / Facebook

Главная цель взрыва на Крымском мосту, который соединяет оккупированный Россией Крым с территорией России, – психологическая. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"То, что произошло на Крымском мосту, – это удар не столько по инфраструктуре Российской Федерации, сколько по чувству незыблемости, чувству, что Крым навсегда привязан к России", – сказал Геращенко.

После удара многие россияне, которые незаконно поселились в Крыму, должны вспомнить, что эту территорию Россия незаконно оккупировала и Украина вернет полуостров под свой контроль.

"Мы с вами знаем, что в Крыму паника началась еще летом, когда были взрывы в аэропорту Сак, показанные на весь мир, в Джанкое... И сейчас очень многие русские, которые купили краденное [на территории украинского полуострова], захватили землю в Крыму, начинают понимать, что это не пустые слова президента, не пустые слова украинского народа, что украденное придется вернуть", – отметил советник министра.

Таким образом, подчеркнул Геращенко, взрыв на мосту имел важное символическое значение. 

Бацман спросила у собеседника, как он считает: сегодняшний массированный обстрел Украины – это ответ на взрыв на Крымском мосту?

Геращенко сказал, что российские оккупанты постоянно наносят ракетные и артиллерийские удары по Украине, постоянно гибнут люди, а удар, который Украина пережила сегодня, – "это максимум 10% от того, что было [в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля]".

"Единственный способ это остановить – это максимально быстрая военная победа [Украины] и уничтожение российских войск на территории Украины", – заключил Геращенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и обрушилось два автомобильных пролета.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Он также заявил, что к взрыву причастны спецслужбы Украины.

Следком РФ сообщил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии ведомства, все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Его собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Представители украинской власти комментировали факт взрыва на мосту, но не подтверждали причастность к этому Украины. Минобороны Украины напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко. Президент Украины Владимир Зеленский в день взрыва на мосту сделал сделал такое заявление: "Сегодня был в большей степени солнечный день. К сожалению, в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Антон Геращенко, Алеся Бацман, война России против Украины, Крымский мост
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