Геращенко назвал главную цель взрыва на Крымском мосту

Геращенко: То, что произошло на Крымском мосту, – это удар не столько по инфраструктуре, сколько по чувству, что Крым навсегда привязан к России Фото: МВС України / Facebook

"То, что произошло на Крымском мосту, – это удар не столько по инфраструктуре Российской Федерации, сколько по чувству незыблемости, чувству, что Крым навсегда привязан к России", – сказал Геращенко.

После удара многие россияне, которые незаконно поселились в Крыму, должны вспомнить, что эту территорию Россия незаконно оккупировала и Украина вернет полуостров под свой контроль.

"Мы с вами знаем, что в Крыму паника началась еще летом, когда были взрывы в аэропорту Сак, показанные на весь мир, в Джанкое... И сейчас очень многие русские, которые купили краденное [на территории украинского полуострова], захватили землю в Крыму, начинают понимать, что это не пустые слова президента, не пустые слова украинского народа, что украденное придется вернуть", – отметил советник министра.

Таким образом, подчеркнул Геращенко, взрыв на мосту имел важное символическое значение.

Бацман спросила у собеседника, как он считает: сегодняшний массированный обстрел Украины – это ответ на взрыв на Крымском мосту?

Геращенко сказал, что российские оккупанты постоянно наносят ракетные и артиллерийские удары по Украине, постоянно гибнут люди, а удар, который Украина пережила сегодня, – "это максимум 10% от того, что было [в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля]".

"Единственный способ это остановить – это максимально быстрая военная победа [Украины] и уничтожение российских войск на территории Украины", – заключил Геращенко.

ВИДЕО