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В Кремле ответили, возможно ли применение ядерки из-за Крымского моста

Песков ответил на вопрос о применении ядерного оружия из-за подрыва Крымского моста
Песков ответил на вопрос о применении ядерного оружия из-за подрыва Крымского моста
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос, подпадает ли подрыв на Крымском мосту под применение ядерной доктрины России. Его цитирует "РИА Новости".

Журналисты спросили спикера Кремля о том, означают ли слова президента РФ Владимира Путина, что так называемый теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность ответного задействования ядерного оружия в ответ.

"Совершенно неверная постановка вопроса", – сказал Песков журналистам.

Контекст:

8 октября в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Путин поручал создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские военные. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, взрыв, Кремль, Дмитрий Песков, Крымский мост
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