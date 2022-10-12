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"Чего не придумаешь, чтобы скрыть хищение госсредств". Расследователи Molfar считают, что РФ врет о причинах взрыва на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту случился 8 октября
Взрыв на Крымском мосту случился 8 октября
Фото: EPA

Эксперты из OSINT-комьюниты Molfar, которые занимаются расследованием и документированием военных преступлений РФ, считают, что официальная версия России о взрыве на Крымском мосту – это ложь и манипуляция, придуманные для сокрытия хищения бюджетных средств. Соответствующее расследование было опубликовано 11 октября на сайте Molfar.

В расследовании указывают, что 8 октября на Керченском мосту обрушились два пролета, частично свалился еще один соседний, о котором не упоминают в официальной версии. Также был взорван железнодорожный состав, где обгорел железнодорожный пролет, согласно спутниковым снимкам, опубликованными компанией Maxar.

В статье российского издания "Медуза" говорится, что во время пожара было повреждено более километра железнодорожных путей. В Molfar отмечают, что железнодорожное полотно и вторая автомобильная полоса движения остались практически невредимыми. Уничтожено только ограждение и обгорело покрытие, но опоры и дорожные полотна целы.

Эксперты Molfar проанализировали заявления РФ по поводу взрыва на мосту и нашли несколько несоответствий. Например:

В РФ заявили, что во взорвавшемся грузовике перевозились взрывоопасные материалы – удобрения с селитрой. Но согласно правилам перевозки, опасные грузы должны транспортироваться исключительно с сопровождением. В некоторых же публикациях росСМИ указано, что водитель должен был перевозить 21 тонну пленки, которая была вложена на паллеты. Но российское агентство РБК предполагает, что водителя могли "использовать вслепую", потому что тот якобы получил заказ на транспортировку удобрения через интернет.

Грузовик не проверили при въезде на мост, – пишут российские пропагандисты. Хотя, как отмечают эксперты, должны были, учитывая, какой опасный груз транспортировал автомобиль. Тем более, все въезды на мост оборудованы стационарными инспекционно-обзорными радиотехническими комплексами СТ-6035.

При взрыве грузовика на мосту должна остаться дыра в дорожном полотне, но оно устояло.

Просматривая видео с взрывом, на некоторых кадрах можно рассмотреть, что взрывов только на автодороге было два, а затем еще один на железнодорожном полотне. Об этом свидетельствует белая полоса, которая появилась до взрыва, то есть, вероятно, из-за ракетного удара или подрыва снизу.

Фото: molfar.global
Фото: molfar.global

А грузовик, который, по официальной информации РФ, был причиной разрушения моста, даже не находился в эпицентре взрыва, хотя и попал позже под него, подчеркивают расследователи.

В конце видео видно, что авто, которое ехало по встречной полосе, но было очень близко к грузовику, смогло проехать определенное расстояние (и у него даже продолжали светить фары).

Фото: molfar.global
Фото: molfar.global

На другом видео, если пересматривать покадрово момент взрыва, видно, как появляется белая вспышка справа от грузовика, со стороны фонарного освещения моста.

Фото: molfar.global
Фото: molfar.global

Грузовик и легковое авто – на автополотне без повреждений. Далее после взрыва можно видеть, что дым и огонь начинают распространяться также направо, сквозь фонари.

На видео в момент взрыва грузовик и легковое авто находятся возле объекта за полотном моста, а ехавшая по встречной полосе легковая машина – ближе к взрыву. Также на видео видно, как на полосе в направлении Крыма легковая машина обгоняет грузовик в районе объекта за мостом.

Версии причин взрыв на Крымском мосту

"Теоретически, если бы ракету запустили наши ВСУ, то, вероятным местом запуска может быть город Орехов Запорожской области. Именно оттуда без ущерба для пусковой установки, гипотетически, можно было бы запустить ракету по крымскому мосту. Но надо учитывать расстояние: от Орехова до Керченского моста (воздухом) около 260 км. А до линии фронта – 6–7 км", – отметили в Molfar.

Если рассматривать гипотезу, что удар по мосту был из Орехова, то для этого могла бы быть использована AGM/RGM-84 "Гарпун", которую Украине в свое время передала Дания, говорят расследователи. В то же время там подчеркивают, что если бы по мосту запустили ракету, то степень поражения была бы значительно больше. 

Кроме того, если учесть все обстоятельства взрыва, то ракету нужно было бы выпускать с юго-западной стороны. Тогда ракета летела над Крымом и, вероятно, попала бы в зону российских мобильных или стационарных радиолокационных станций. То есть ракету бы сбили, считают в Molfar.

Альтернативная версия – мост подорвали снизу при помощи воздушного или водяного дрона, лодки или минирования опор.

"Как видим, официальная версия России построена на лжи и манипуляции. Но чего только не придумаешь, чтобы скрыть хищение бюджетных средств. Так как в этом году на безопасность Керченского моста выделили 2 млрд руб. Но, похоже, нужно просто российским боевым дельфинам поднять зарплату, чтобы они лучше защищали Керченский мост", – подытожили в Molfar.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Путин прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив в этом спецслужбы Украины. В свою очередь Бастрыкин добавил, что к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Представители украинской власти комментировали факт взрыва на мосту, но не подтверждали причастность к этому Украины. Минобороны Украины напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, взрыв, расследование, война России против Украины, Крымский мост
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