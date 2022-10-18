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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью Николаев обстреляли ракетами С-300, минимум один человек погиб – ОВА

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Оккупанты попали ракетами в жилой дом и цветочный рынок
Оккупанты попали ракетами в жилой дом и цветочный рынок
Скриншот: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В ночь на 18 октября россияне ударили по Николаеву ракетами С-300. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Есть попадание в двухэтажным дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются", – написал он.

Ким добавил, что по состоянию на 6.20 электроснабжение в городе возобновлено.

Кроме того, сообщил глава ОВА, оккупанты уничтожили цветочный рынок. Жертв нет. 

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Николаев, война России против Украины, ракеты, С-300, погибшие, рынок, Виталий Ким
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