Ночью Николаев обстреляли ракетами С-300, минимум один человек погиб – ОВА

"Есть попадание в двухэтажным дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются", – написал он.

Ким добавил, что по состоянию на 6.20 электроснабжение в городе возобновлено.

Кроме того, сообщил глава ОВА, оккупанты уничтожили цветочный рынок. Жертв нет.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.