Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Киеве

"Все службы следуют на место. Более подробная информация позже", – написал он.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что предварительно зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали соблюдать информационную тишину и оставаться в укрытиях.

Контекст:

Утром 18 октября зафиксировано два попадания в объект энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире. Также россияне обстреляли Харьков и Кривой Рог.

Кроме того, Николаев ночью обстреляли ракетами С-300, минимум один человек погиб.