"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине

Дорофеева и Кацурин высказались о российской агрессии в отношении Украины Фото: misha_katsurin / Instagram

"Это Вика, сомелье из Good Wine, и сегодня она погибла вследствие российской атаки на Киев. Беременная. Вместе со своим мужем. Какой-то нескончаемый ад", – написал он.

Фото: misha_katsurin / Instagram

Дорофеева также в Instagram Stories 18 октября посвятила пост погибшей.

"Вот они – реальные, прекрасные люди, жизни которых забрали, чтобы, сука, спасти?" – написала она.

Дорофеева также призналась, что ей хочется кричать, плакать, бить, мстить.





Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)