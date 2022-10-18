Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
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"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева и Кацурин высказались о российской агрессии в отношении Украины
Дорофеева и Кацурин высказались о российской агрессии в отношении Украины
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин в Instagram Stories 18 октября опубликовал фото девушки, погибшей под завалами дома в центре Киева.

"Это Вика, сомелье из Good Wine, и сегодня она погибла вследствие российской атаки на Киев. Беременная. Вместе со своим мужем. Какой-то нескончаемый ад", – написал он.

Фото: misha_katsurin / Instagram
Фото: misha_katsurin / Instagram

Дорофеева также в Instagram Stories 18 октября посвятила пост погибшей.

"Вот они – реальные, прекрасные люди, жизни которых забрали, чтобы, сука, спасти?" – написала она.

Дорофеева также призналась, что ей хочется кричать, плакать, бить, мстить.


Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. 

Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана Shahed-136). Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал утреннюю российскую атаку 17 октября на Киев. "[Президент РФ Владимир] Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину. Мир может и должен остановить этот террор", – сказал Зеленский.

Теги: Россия, Киев, Украина, война, Владимир Зеленский, война России против Украины, женщины, Надя Дорофеева, фото, девушка, Dorofeeva, дом, Михаил Кацурин
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