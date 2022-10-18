"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине

"Это Вика, сомелье из Good Wine, и сегодня она погибла вследствие российской атаки на Киев. Беременная. Вместе со своим мужем. Какой-то нескончаемый ад", – написал он.
Дорофеева также в Instagram Stories 18 октября посвятила пост погибшей.
"Вот они – реальные, прекрасные люди, жизни которых забрали, чтобы, сука, спасти?" – написала она.
Дорофеева также призналась, что ей хочется кричать, плакать, бить, мстить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2" (так РФ маркирует закупленные у Ирана Shahed-136). Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал утреннюю российскую атаку 17 октября на Киев. "[Президент РФ Владимир] Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину. Мир может и должен остановить этот террор", – сказал Зеленский.