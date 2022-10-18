"Артисты – это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах

Огневич: Кто-то это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее Фото: zlata.ognevich / Instagram

В ролике Огневич отметила, что готова к критике после своего поста возмущения.

"Кто-то это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее. Сегодня была последняя капля. Как случилось, что сейчас, во время полномасштабного вторжения, работа и талант, а также нелегкий труд артистов обесценился?" – спросила она.

Певица отметила, что организаторы благотворительных мероприятий просят исполнителей выступать на этих событиях абсолютно бесплатно, не покрывая никаких расходов со стороны артиста. При этом, как уточнила Огневич, организаторы покрывают расходы по еде, звуку, организации.

"Но артисты – это как? Это расходный материал? Кто мы такие для вас?" – возмутилась она.

Огневич акцентировала внимание, что не говорит о концертах для военных или похожих мероприятиях, а именно о благотворительных вечеринках, которые проходят в посольствах.

"Артисты зарабатывают своим нелегким трудом на свой хлеб. Когда ко мне обращаются с просьбой задонатить – то по каким поступлениям донатить? Я надеюсь, что меня услышат и поймут", – подытожила певица.

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