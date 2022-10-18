Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
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"Артисты – это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах

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Огневич: Кто-то это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее
Огневич: Кто-то это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее
Фото: zlata.ognevich / Instagram

36-летняя украинская певица Злата Огневич в Stories Instagram 17 октября пожаловалась на то, что организаторы благотворительных концертов просят исполнителей выступать бесплатно.

В ролике Огневич отметила, что готова к критике после своего поста возмущения.

"Кто-то это должен сказать, и пусть это буду я, и в мою сторону полетят камни, хейт и все прочее. Сегодня была последняя капля. Как случилось, что сейчас, во время полномасштабного вторжения, работа и талант, а также нелегкий труд артистов обесценился?" – спросила она.

Певица отметила, что организаторы благотворительных мероприятий просят исполнителей выступать на этих событиях абсолютно бесплатно, не покрывая никаких расходов со стороны артиста. При этом, как уточнила Огневич, организаторы покрывают расходы по еде, звуку, организации.

"Но артисты – это как? Это расходный материал? Кто мы такие для вас?" – возмутилась она.

Огневич акцентировала внимание, что не говорит о концертах для военных или похожих мероприятиях, а именно о благотворительных вечеринках, которые проходят в посольствах.

"Артисты зарабатывают своим нелегким трудом на свой хлеб. Когда ко мне обращаются с просьбой задонатить – то по каким поступлениям донатить? Я надеюсь, что меня услышат и поймут", – подытожила певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Теги: Россия, Украина, посольство, война, концерт, война России против Украины, Злата Огневич, певица, вечеринка, расходы, хейт
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